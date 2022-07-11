新北上演「侯屠龍」大戰　媒體人：林佳龍會輸40萬票

▲無任所大使林佳龍。（資料照／記者周宸亘攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對民進黨選舉對策委員會10日拍板，由無任所大使林佳龍參選新北市長，資深媒體人韋安11日在臉書發文分析民進黨派林佳龍征戰新北，是為了複製2014游錫堃的選戰模式，拉近與侯友宜的得票差距，為2024大選鋪路，但此舉反而更有可能是「送球給侯殺」。

無任所大使林佳龍曾24度對外宣布不參選新北市長，如今卻說要出戰，引起外界質疑。韋安說，以林的知名度和經歷，算的上綠營的A咖，也是2024的潛在出線者。侯龍大戰就是一場2024總統大選的預演，會讓新北原本死氣沉沉選戰，變得既火爆又精彩。但這位學運世代綠營明星人物，在做事方面實在差強人意。

韋安表示，林佳龍2014乘太陽花學運紅利，選上台中市長。但僅一任就被國民黨的盧秀燕拉下。再以盧目前，超過林幾個等級的施政滿意度，就證明他其實不接地氣，和曾有過令台中市民滿意的施政表現。

韋安補充道，侯友宜與林佳龍根本無法相比，侯友宜接地氣又是六都施政滿意度第一名，林佳龍是靠政治運動竄起的綠營明星人物，以新北選民結構來看，多數市民會接受誰應該顯然易見。

不過，韋安也提醒侯友宜不可大意，既要會做事也要會說實話，把過去12年的所作所為讓市民了解清晰，但「侯屠龍」大戰仍是場不對稱的戰爭，林佳龍根本無法壓縮，恐怕會比侯蘇之戰的選票差距來得更大，可能會達到40萬票。