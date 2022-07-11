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分科測驗首日考物化生數甲　最後提醒看這「不簽名扣一級分」

▲分科測驗今天登場，考生記得要簽名。（圖／大考中心提供）

▲分科測驗今天起登場，提醒考生遵守防疫規定，並記得要簽名。（圖／大考中心提供）

記者許敏溶／台北報導

首屆分科測驗（前身指考）從今（11日）起一連舉行兩天，第一天考物理、化學、數學甲、生物等4 科，大考中心提醒考生，請遵守防疫規定，進入試場要量體溫並全程配戴口罩，並記得攜帶有效證件，考試前要將手機完全關閉，特別提醒考生，記得在答題卷「確認後考生簽名」欄以2B軟心鉛筆或黑色墨水的筆正楷簽名，未簽名將扣一級分

因應108課綱改革，末代指考在今年轉型為首屆分科測驗，根據大考中心統計，今年共有2萬9086人報考，比起去年指考4萬918人，大減超過1萬人，並在29個考區、41個分區學校，共859個試場教室（不含隔離及居家照護試場）應考；今年以報考數甲1萬8544人最多，今天第一天考物理、化學、數學甲、生物 4 考科，明（12日）則考歷史、地理、公民與社會 3 考科，各考科測驗時間都是 80 分鐘。

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▲▼大考中心表示，今年分科測驗防疫措施大致比照學測，但首次開放確診輕症與無症狀者應考。（圖／大考中心提供）

▲大考中心提醒考生，要攜帶識別證及有效證件。（圖／大考中心提供）

大考中心指出，分科測驗防疫措施都已經公布，可在大考中心網站查詢相關資訊，原則上與學測相似，除每間試場人數降載到36人、不開放親友陪考，今年確診的輕症或無症狀居家照護考生，在全台20縣市居家照護考(分)區應考，而居家檢疫、居家隔離以及自主防疫考生，則在一般考區內的隔離試場應試。

根據大考中心統計，截至昨（10日）中午12時止，共有75名自主防疫或居家隔離考生啟用隔離試場應試，另有129名確診生，將啟用14縣市獨立的居家照護試場應試。

另大考中心表示，根據過往案例，考生違規情況較多，包括未攜帶有效證件正本入場、行動電話未完全關機（包括未關閉鬧鈴、震動、提示音）攜帶智慧手錶手環等穿戴式裝置入座等，提醒考生要記得。

▲▼大學指考相關畫面。（圖／大考中心提供）

▲大考中心提醒考生，除遵守防疫規定，也要記得在簽名欄位簽名。（圖／大考中心提供）

今年學測因不少考生未在簽名欄簽名而被扣分，大考中心也再次提醒，從111學年起，分科測驗各科作答使用一張A3正反面答題卷，同時作答選擇題與非選擇題，答題卷新增核對應試號碼劃記欄與簽名欄位，考試開始鈴響前請考生目視核對答題卷上應試號碼、姓名與座位標示單是否相符，但不得翻閱試題本與答題卷及書寫簽名，考試開始鈴響後，考生記得在答題卷「確認後考生簽名」欄以2B軟心鉛筆或黑色墨水的筆正楷簽名，未簽名將扣1級分

另根據中央氣象局天氣預報，分科測驗考試兩日受太平洋高壓影響，各地午前多高溫炎熱，午後西半部地區及東半部山區易有局部短暫雷陣雨，建議考生攜帶雨具備用並注意防曬、適度補充水分、預防中暑，保持身心最佳狀態應考。

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