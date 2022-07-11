分科測驗首日75名確診生報考　另61名在32間隔離試場應試

▲分科測驗今天登場，根據大考中心統計，首日有75名確診生報考，（圖／大考中心提供）

記者許敏溶／台北報導

首屆分科測驗今（11日）起一連舉兩天，首日第一節考物理，受疫情影響，今年首度讓確診輕症與無症狀考生應考，分科測驗主辦單位大考中心表示，今天有75位確診考生，物理科共有14縣市開啟20間居家照護試場讓確診生應試，共72位報考，實到68位，另針對自主防疫或居家隔離考生啟用32間隔離試場應試，應到68位，實到61位；。

今天首節考物理，大考中心主任周兆民表示，共1萬5944人報考，根據大考中心統計，1119人缺考，缺考率7.02%，但因仍有部分考區未回報，後續還會更新。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲分科測驗今天登場。（圖／記者湯興漢攝）

周兆民指出，受到疫情影響，今年首度開放確診輕症與無症狀考生應考，截至昨（10日）中午12時為止，共有75名自主防疫或居家隔離考生啟用隔離試場應試，另有129名確診生，將啟用14縣市獨立的居家照護試場應試。

▲分科測驗今天登場，今年開放確診輕症與無症狀考生應考。（圖／大考中心提供）

周兆民表示，截至今早，全國有143名確診生，因為分科測驗是選考，今天也以自然組考生為主，所以今天共有75位確診考生，在獨立的居家照護試場應試，今天物理科共有14縣市開啟20間居家照護試場，確診生有72位報考，實到68位，另針對自主防疫或居家隔離考生啟用32間隔離試場應試，應到68位，實到61位，但部分考場尚未回報，故統計數據可能還會有所變動；另今早物理科考試，因為一位考生體溫過高，今早開啟一間防疫試場。