兇嫌母信統一教導致安倍遭槍殺　韓僑擔憂「仇恨犯罪」

▲日本極右翼份子曾質疑，山上徹也是否為韓僑出身。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本首相安倍晉三8日慘遭兇嫌山上徹也槍殺，事後日本極端保守派份子質疑，兇嫌恐怕是韓裔出身，不過隨著事後媒體曝光兇嫌身份為自衛隊員，謠言不攻自破，然而如今山上徹也直指犯罪動機與發源自南韓的宗教團體「統一教」有關，對此在日韓僑皆感到人心惶惶，深怕自己成為仇恨犯罪的對象。

根據韓媒《News1》，南韓駐日本福岡總領事館8日便在推特發文，表示因安倍晉三慘遭槍殺，可能導致傳出以韓國人為目標的仇恨犯罪，呼籲在日韓僑必須注意自己的人身安全，「一旦察覺人身安全受到威脅，務必向領事館或是警方報案。」

該則貼文一出，立刻引發日本人、韓僑極大反彈，日本人認為自己被當作潛在犯罪者對待；韓僑則認為兇嫌山上徹也被證實是自衛隊出身的日本人，不懂為何韓國必須當心，認為該則貼文反而會讓韓國人在日本引起不必要的誤會。

目前領事館已將該則貼文刪除。

▲南韓駐日本福岡領事館呼籲當地韓僑，應注意自身是否成為日本人仇恨犯罪的對象。（圖／翻攝自推特）

對此，當地韓僑留學生團體也發佈貼文呼籲韓國留學生注意歧視或犯罪，一名留學生甚至自嘲，「我已經開始練習如何發出『15圓50錢』（15円 50銭）的日文發音了」

據悉，1923年日本爆發關東大地震後，當地傳出許多針對朝鮮人不利的謠言，例如朝鮮人在水井投毒造成日本人死亡等，導致日本人將朝鮮人視為仇恨犯罪的目標，由於韓語腔調難以正確講出「15圓50錢」的發音，因此成為日本人辨別是否為朝鮮人的依據，若發現對方是朝鮮人，則殘忍殺害，韓國人描述此件事時稱之為「關東大虐殺」。

▲發源自南韓的「統一教」以集體結婚儀式聞名，2020年2月不畏新冠疫情，照常舉行。（圖／達志影像／美聯社）

不過如今又傳出，山上徹也向警方透露犯案動機時，將之歸咎於讓母親捐款到破產的「宗教團體」，事後日媒指出該宗教團體即為發源自南韓的統一教。

統一教另一名關係人士昨（10）日晚間向《韓聯社》表示，經過向日本本部確認的結果，證實山上徹也的母親早年確實曾經是統一教會的信徒，不過最近已經沒有上過教會，「無法正確釐清山上徹也母親捐款多少錢、從何時起上過教會。」

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