台東市觀光夜市「半價銅板購」　鄉親相招快來迺夜市

▲台東市觀光夜市舉辦市集「半價銅板購」行銷活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東市觀光夜市配合經濟部7月份（每週六）舉辦市集「半價銅板購」行銷活動，提供民眾只要7月每星期六在夜市內購物消費，即可以50元銅板價加購指定優惠商品1份(每份價值至少100元)，預計每週提供400份，4週合計至少1,600份。

縣長饒慶鈴感謝台東縣台東市觀光夜市促進會與攤商用心經營，餐點很好吃，除獲經濟部二星優良市集認證，更積極推動「減塑」，縣府並輔導補助設置資源回收桶、高壓沖洗機及油水分離槽，維護正氣路段清潔衛生，成為台東第1個環保示範夜市。

台東縣台東市觀光夜市促進會理事長賴美月指出，配合經濟部吸引民眾到傳統夜市品嚐在地美食，增加攤商營收，帶動在地消費，於7月份（每週六）舉辦市集「半價銅板購」行銷活動，台東市觀光夜市為台東縣唯一活動指定配合夜市，特別規劃在每週六(7/9、7/16、7/23、7/30)下午6點，民眾只要在夜市內購物消費，不限金額憑購買商品、行動支付結帳畫面或攤商單據等，即可以50元銅板價加購指定優惠商品1份(每份價值至少100元)，4週合計至少1,600份。

▲台東市觀光夜市舉辦市集「半價銅板購」行銷活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

活動在每週六推出4組8品項優惠產品限量400份，有地瓜球、可麗餅、雞肉串、烤鴨捲餅、東山鴨頭、大腸包小腸、刈包、章魚燒、臭豆腐、烤鳥蛋、沙威瑪及各式飲料等，共32家夜市攤商加入，為傳統夜市注入買氣及人氣，吸引民眾到夜市品嚐各式小吃及在地美食，增加攤商營收，帶動庶民經濟。