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台東縣太平溪一路通計畫　仁義北路與堤頂步道拓寬年底完成

▲仁義北路與堤頂步道拓寬年底改善完成。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲仁義北路與堤頂步道拓寬年底改善完成。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為了紓解車流及提升道路品質，台東縣政府辦理太平溪一路通計畫，自去年著手進行台東市仁義北路及周邊設施改善工程，縣長饒慶鈴10日前往視察工程情形時表示，仁義北路改善工程預計年底完工後，讓鄉親有更寬闊的道路使用，提升居民交通及生活便利性。

縣長饒慶鈴指出，為紓解車流、提升道路品質，縣府投入約5千萬元經費進行仁義北路改善工程，將仁義北路改善為三線道(往北二線、往南一線)，總長約1.1公里，以及將堤頂道路由原4公尺拓寬至5到6公尺，並什護欄增加安全性。待工程完成後，民眾由拓寬步道出入將更安全舒適，前往球場運動的民眾改由工程增設的越堤路進入太平溪高灘地，進出有紅綠燈管制，人行車行更安全，並增設約51個汽車及21個機車停車格。

建設處長許瑞貴說明，縣府考量施工期間安全性及效率，仁義北路已於7/8進行封閉施工，為降低對居民生活影響，採取分階段封閉，第1階段由豐榮路130巷至正氣北路康樂橋，預計8月初進行第2階段封閉豐榮路130巷至豐榮路48巷，期間欲通行民眾可改至鄰近的豐榮路及太平溪對岸道路通行，堤頂人行步道也於施工期間進行封閉，球場仍可由中華路其他出入口進出及使用。整體工程以不降低工程品質、儘量縮短工期為目標，請大家多多包容。

此外，縣府也向中央爭取到康樂橋至第一鐵路橋工程經費2億3,100萬元(含用地1億1,500萬元)，預計於今年11月動工興建道路，使太平溪整體道路及步道串聯，大大提升居民交通及生活便利性。

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