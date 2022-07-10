「憶曲來台東」藝術下鄉巡演　延平開唱獲好評

▲「憶曲來台東」藝術下鄉。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府近年持續舉辦「憶曲來台東」藝術下鄉巡演活動，廣受各地鄉親熱烈支持與喜愛，今年規劃3場次，首場於7/9晚間在台東縣延平鄉桃源村熱鬧展開，邀請包偉銘、蘇霈、殷正洋、許景淳等歌手演唱。

縣長饒慶鈴表示，藝術活動能療癒及撫慰人心，尤其受疫情影響，希望透過音樂來紓解鄉親心靈。過去藝術展演活動大部分都在台東市區，縣府舉辦「憶曲來台東」讓其他鄉鎮鄉親也能欣賞，活動已邁入第5年，許多家庭攜家帶眷前往聆聽，留下深刻回憶。今年用心規劃海岸線、縱谷線及南迴線3場音樂會，演出陣容堅強，並有抽抽樂送彩品活動，請鄉親及遊客不要錯過。

▲「憶曲來台東」藝術下鄉。（圖／記者楊漢聲翻攝）

7/9首場演出卡司陣容堅強，由小調歌后蘇霈帶來「小城故事」等耳熟能詳歌曲，引起台下觀眾共鳴，接著三金歌王殷正洋演唱「情深緣淺」、「城裡的故事」，並以歌曲「橄欖樹」向台東音樂家李泰祥老師致敬，隨後金獎天后許景淳用渾厚嗓音分別演唱台語歌「天頂的月娘」、以及李泰祥老師的代表作「一條日光大道」，應觀眾要求並演唱安可曲「玫瑰人生」，讓現場鄉親進入忘我境界，壓軸演出的迪斯可(劈腿)王子包偉銘，一出場帶來「星期六」動感歌曲，在台上又唱又跳，將現場氣氛帶到最高點，演唱第2首「驛動的心」時還走到觀眾席，更讓大家嗨到不行，包偉銘展現親和力，開心與鄉親合照。

縣府文化處指出，「憶曲來台東」藝術下鄉巡演活動，接下來分別安排於今晚6點於大武鄉尚武天后宮、8/6在東河東安宮2場演出，各場次在進場時，文化處將提供驚喜小禮品贈送現場觀眾，並於會中安排「抽抽樂」趣味活動，獎品豐富，節目精采可期，歡迎民眾踴躍前來參加。