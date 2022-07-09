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預防日本腦炎台東衛生局籲民眾加強防蚊　按時帶幼兒接種疫苗

▲鄉公所進行病媒蚊防治。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲鄉公所進行病媒蚊防治。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台灣每年5至10月為日本腦炎流行季，其中6、7月為高峰期，台東縣衛生局表示，日本腦炎是由病媒蚊傳播的疾病，台灣以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要的傳播媒介。豬、鳥類及許多動物因被帶有日本腦炎病毒的病媒蚊叮咬而受到感染，未帶病毒的病媒蚊則在叮咬已被感染的動物時受到感染，如人被具有感染力的病媒蚊叮咬就會感染，此疾病人不會直接傳染給人。

台東縣衛生局表示，病媒蚊常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段。大部分的人感染日本腦炎後大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。請民眾儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段，或是在易孳生病媒蚊的高風險環境附近活動；如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可，含敵避(DEET)成分的防蚊藥劑。

衛生局進一步說明，預防日本腦炎最有效的方法為接種日本腦炎疫苗，提醒民眾家中出生滿15個月幼兒應接種第1劑，間隔12個月再接種第2劑以避免因感染衍生嚴重症狀。住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾應加強防蚊，如自覺有感染風險的民眾，也可前往旅遊醫學門診評估自費接種疫苗，衛生單位近期也針對豬、雞舍、養鴿籠周圍懸掛誘蚊燈調查，加強民眾對病媒蚊防治。

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