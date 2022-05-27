體貼5歲童 竹市疫苗站今明「幼兒園專案」隨到隨打輝瑞

▲沈慧虹今視察中正疫苗施打站狀況，關心孩子與家長情緒。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市今明兩天啟動「幼兒園專案」，提供5至6歲幼兒園及未上小學兒童施打輝瑞疫苗，截至今上午11時，共有1008名幼兒施打。新竹市副市長沈慧虹今視察，她表示，幼兒園專案採隨到隨打，提供孩童家長便利性，市府也提供校園施打與診所預約的多元選擇，提醒家長可分齡、分流施打。

沈慧虹今視察中正疫苗施打站狀況，關心孩子與家長情緒，發現一位孩子爆哭、不敢打疫苗，她也上前安慰、詢問孩子與媽媽了解狀況。

沈慧虹表示，因為很多爸媽擔心孩子健康，林智堅市長也相當關心，因此今明兩天開設5歲兒童輝瑞疫苗專案。她說，林智堅市長今天市政總質詢第一天，早上雨勢非常大，看到許多爸媽爺奶冒雨帶著孩子來打疫苗，也很捨不得大家非常辛苦。

沈慧虹指出，除了中正市場疫苗施打站下周持續開設，採預約制施打，原先校園施打期程也照常，不受停課影響，且學校環境、和同學一起打可讓孩子更安心、勇敢，另也有診所提供預約施打，請家長放心。

衛生局說明，今明（27、28日）兩天，中正市場疫苗施打站提供5至6歲幼兒園及未上小學兒童施打輝瑞疫苗，開站時間為上午8至11時，下午14至17時，採隨到隨打，請家長為孩子安排適合時段赴站，並記得攜帶健保卡。

30歲林姓家長說，因為學校通知，今天就帶著5歲的孩子過來打，雖然排隊的人潮多，但消化速度很快，打針的速度也很快，抱著孩子時沒發現已經打完了，也覺得整體施打環境不錯、停車很方便。

38歲鄭姓家長則說，從臉書和同事得知新竹市有提供兒童疫苗施打，今早就帶著孩子從新竹縣過來，覺得整體服務很好，雖然人很多、但很快就打完，孩子也很勇敢。

衛生局指出，下周一（30日）起至下周六（6月4日），中正市場疫苗站開放5-11歲兒童預約施打輝瑞疫苗，時間為上午8至11時，下午14至17時，上下午時段各提供500人、一天共1千人，家長需先至「新竹市疫苗施打預約平台」（https://vax.hccg.gov.tw/）線上預約。

衛生局表示，原先校園集中巡迴接種計畫將持續進行，也同時維持診所疫苗施打管道，為5至11歲孩童及12至17歲青少年接種，家長可依需求於各診所開診時段預約施打（https://reurl.cc/yrDrbD），如有疑問，請洽03-5320900諮詢。