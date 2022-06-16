竹市6／20啟動「長輩第4劑疫苗」專案　開設3大疫苗施打站

▲新竹市長林智堅今宣布，下周一（20日）啟動竹市「長輩第4劑施打專案」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺/新竹報導

家中長輩可以打第四劑疫苗了嗎？新竹市造冊通知您！新竹市長林智堅今宣布，下周一（20日）啟動竹市「長輩第4劑施打專案」，同步開設中正市場、慈濟靜思堂、體育館3處疫苗施打站，供長輩隨到隨打，周一、三、五施打莫德納疫苗、周二、四施打輝瑞疫苗，鼓勵打完3劑已滿5個月的長輩前往接種，提升保護力。

林智堅表示，設籍新竹市65歲及55歲以上原住民，至6月20日已符合第四劑施打資格者共計25329人，皆已造冊、印製通知書，即日起發送到戶，提醒長輩「收到通知就來打」，市府也貼心提供「疫苗計程車」及「復康巴士」接送服務，歡迎有需要民眾多加利用，三大施打站皆為無障礙環境，並設有輪椅可供長輩使用。

衛生局說明，下周一（6月20日）至7月1日，市府開設3大疫苗施打站，提供上述對象第4劑疫苗施打，分別為中正市場（中正路245號2樓）、慈濟靜思堂（中華路五段208巷20號）與體育館施打站（公園路295號）。路途較遙遠長輩可撥打55688預約疫苗計程車；行動不便長輩可撥打03-5624119預約復康巴士；長期臥床長輩致電03-5280227，申請到宅施打服務。

衛生局表示，3大疫苗站採隨到隨打，服務時間為周一至五上午8至11時、下午14至17時，提醒長輩攜帶健保卡、身分證與疫苗接種小黃卡；若有高端疫苗需求，請洽指定診所預約（https://reurl.cc/vdA2aL）。

市府也提醒，65歲以上長輩及55歲以上原住民，6月30日前接種任一劑次疫苗，皆可獲得500元超商禮券及2劑居家快篩試劑；如有問題請撥打本市居家照護關懷專線03-5320900，將有24小時專人服務。