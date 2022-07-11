月薪4.4萬元！寺廟徵「資料專員」上百人搶爆　3大條件曝光

▲浙北法華寺官方帳號日前發布招聘信息。（圖／翻攝自微博，下同）

圖文／CTWANT

現今的年輕人長期活在低薪資、高房價環境裡，很多人連維持經濟、生活獨立都有困難，更別說結婚與生小孩，也讓社會陷入負面循環。不過，大陸一座寺廟近日公布徵才訊息，其中「資料專員」只需整理資料等，工資就有1萬元人民幣（約新台幣4.4萬元）起跳，讓不少求職者趨之若鶩，目前已有上百人報名。

綜合陸媒報導，浙北法華寺官方帳號日前發布招聘信息，祭出萬元月薪招文史資料整理專員，引發關注。其工作內容為收集、整理寺院相關文獻史料，並須負責寺院新聞稿、發言稿、工作總結等撰寫。學經歷方面，要求本科及以上學歷，古典文獻學、漢語言文學、中文、新聞、歷史等相關專業。

▲浙北法華寺官方帳號日前發布招聘信息。

另外，該職位的試用期2個月，錄用後工資為每月1萬元。除了文史資料整理專員，法華寺也同步開徵廚師及園林綠化維護員，廚師要求60歲以下男性，擅長素食菜品，負責寺院早、中、晚三餐，包吃住，做六休一，月薪8000元（約新台幣3.5萬元）；園林綠化維護員薪資則是每月7000元（約新台幣3.1萬元），寺院提供食宿，周末雙休。

對此，法華寺的相關工作人員表示，目前暫時不方便接受採訪，但資料整理員的職缺已經有上百人報名。不過，廟方的官方微信平台「浙北佛國湖州法華寺」已刪除相關招聘推文，原因仍有待進一步釐清。

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