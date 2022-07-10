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大陸 大陸焦點 特派現場

愛犬被賣狗肉店！懷孕人妻崩潰「怒墮3月胎兒」　下藥殺婆婆報仇

（示意圖／pixabay）

▲大陸出現一對超離譜的婆媳關係。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

婆媳過招千百回，自古以來婆媳問題始終難解，尤其是當婆媳都是「狠人」時，衝突更容易一發不可收拾。中國大陸2011年就發生一起媳婦毒死婆婆的人倫悲劇，本就看媳婦不順眼的婆婆，趁著媳婦懷孕時，偷偷將對方心愛的寵物狗賣給狗肉店，讓媳婦怨恨到起殺心，不但先瞞著丈夫與婆婆自行到醫院墮胎，還在婆婆的晚餐偷下老鼠藥將其毒殺。

根據「網易新聞」報導，年僅22歲的女子李晴晴（化名），於2011年嫁給同村的男子趙立綱（化名），雖小倆口過得相當甜蜜而幸福，但李晴晴卻一直不得婆婆的緣。直到婚後2年半，李晴晴發現自己懷孕2個多月，好消息不但讓老公歡喜不已，連婆婆也喜上心頭，滿心期待小生命到來。

不過就在一家人歡天喜地準備嬰兒用品時，婆婆竟然在李晴晴懷孕3個月時，偷偷將媳婦養了好幾年的愛犬賣掉；原來婆婆認為寵物狗身上帶有細菌，對胎兒會有影響，因此才偷偷李晴晴的愛犬賣給狗肉店。李晴晴聽聞後感覺晴天霹靂，趕緊跑到狗肉店，卻只看見愛犬的毛皮與項圈。

李晴晴對此傷心不已，對婆婆的厭惡更是暴增，為報復對方，她一個人跑到醫院將肚子裡3個月大的胎兒墮掉，氣得婆婆在得知消息後，當場昏倒在地，李晴晴更在婆婆臥床療養期間多次出言冷嘲熱諷，婆媳關係正式決裂。

不過婆媳過招還沒結束，本就看不上媳婦，婆婆在李晴晴將金孫墮掉後，開始慫恿兒子離婚娶新老婆，更開始積極幫忙找對象。消息傳到李晴晴耳裡，讓她怒火中燒，瞬間起了殺意；這天晚上她到超市買了火鍋底料與食材 ，一起煮熟後端上桌，並額外盛了一碗給婆婆，裡面除了加入牛肉，還有一包老鼠藥。

晚餐後1個小時左右，婆婆開始口吐白沫，趙立剛見此情況嚇得想馬上打電話叫救護車，但李晴晴卻藉口稱婆婆可能是中風前兆，不宜移動，接著就這樣眼睜睜看著婆婆嚥下最後一口氣。

事後李晴晴於2012年6月11日被抓捕歸案，並於同年12月26日被當地中級人民法院判處死刑，並且剝奪政治權利終身。

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