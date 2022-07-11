不是「自備飲料杯」就折5元！環保署：帶「這4種材質」沒有折扣

▲為減少一次性飲料杯的垃圾量，環保署規定4大通路業者須提供自備環保杯的優惠，否則最高會罰6000元。（圖／CTWANT提供）

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自7月1日起民眾到連鎖飲料店、超商、速食店、超市等通路，自備環保杯購買飲料，業者就必須提供至少5元價差，若未依規定執行的門市，將依《廢棄物清理法》規定最高可處新台幣6000元。不過，環保署提醒，若是使用一次性飲料杯，包括寶特瓶、保麗龍、一般紙杯、外帶塑膠杯等，是無法有5元以上的優惠。

由於折扣有感，民眾自備杯子的意願大為增加，環保署指出，5元價差未上路前，連鎖飲料店、超商、速食店、超市四大連鎖業消費者自備杯子的比例約6%，從7月1日起觀察觀察業績來看，自備率大約提高至30%，增加5倍。全家超商也表示，新規定上路後，這幾天自備環保杯的人數大約從過去的6%提升到10%左右。

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根據momo購物網統計2022上半年環保杯銷售數據，在選擇環保杯材質時，消費者較青睞保溫、保冰效果佳的不繡鋼，輕巧、好清洗也是挑選的重點。中原大學生物科技學系副教授、美國羅格斯大學毒理學博士招名威也認為，「選擇304或306不鏽鋼材質最為安全，比較不會溶出有毒物質。」

招名威表示，不鏽鋼材質盛裝任何飲品都沒問題，但如果是保溫、保冷設計的不鏽鋼水壺，就要避免盛裝汽水類飲品，以免危險。而不鏽鋼杯長期盛裝咖啡或茶之後，可能會容易產生難以清潔的汙垢，可用熱水加入過碳酸鈉，再將瓶子泡在裡面即可清潔乾淨。

而一般認為玻璃、陶瓷材質最穩定安全，不會釋放任何毒素，招名威則認為，玻璃、陶瓷相當重，萬一不小心破碎，反而是另一種危險，如果是購買後立刻回家或到辦公室，或許可以考慮選擇玻璃或陶瓷材質，否則攜帶上來說相當不方便。

▲輕便的塑膠材質若要裝熱飲，建議選擇5號聚丙烯（PP）的材質，才不會因高溫而釋放不良物質。（示意圖／CTWANT提供）

由於輕巧方便，許多人偏愛塑膠材質的杯子，招名威提醒若要盛裝熱飲，必須選擇耐熱程度較好的塑膠材質，例如5號聚丙烯（PP）。至於冷飲的話，材質上沒有特別的要求，但環保署特別提醒，不可以使用一次性飲料杯，包括寶特瓶、保麗龍、一般紙杯、外帶塑膠杯等，否則無法有5元以上的優惠。

至於容量，可先向經常消費的店家做確認。經環保署調查，主要連鎖門市所販售的飲料容量，最少為240ml，最多為960ml。大家最常購買的便利商店咖啡，大杯約500ml、中杯約350ml。而多數飲料店的大杯約700ml、中杯約500ml，建議挑選合適容量的環保杯。

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