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大陸 大陸焦點 特派現場

第一學府爆性醜聞！女大生萬字痛訴「慘淪獵物」遭男教授多次猥褻

▲▼北大教授被指猥褻學生。（圖／翻攝自微博）

▲北大教授被指猥褻學生。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸名校北京大學一名女學生自爆，自己被洪姓導師當作獵物，慘遭多次猥褻，更還有多名女生受害。在長達萬字的檢舉文中，她寫道，「如果這個帖子不見了，那就說明我已經不在這個世界上了。」據她描述，自己向學校反映情況後，長達一個月未被立案，而該導師依舊正常上班。

在這篇長文中，女生寫道，「這時候，他的頭已經完全逼近我的臉，他的嘴貼在我的耳朵上吹氣。他的手把我緊緊箍住，我的雙臂舉在胸前，被他緊緊壓住。他的全身都緊貼在我的身上，他的生殖器也頂著我的陰部。」

她絕望表示，「向學校告發後，過去一個月像皮球一樣在學院和學校的各個機構間被踢來踢去。整整一個月過去，沒有立案調查，沒有停止公告，洪森鏈依然依舊耀武揚威的逍遙法外，工作生活未受任何影響，而我的壓力與日俱增，被侮辱，被侵害，使人沮喪。」

此外，該女生表示，自己不是唯一的受害者，北大還有其他學生也曾遭該導師猥褻。她舉報導師除了猥褻學生之外，還以權謀私利用公權力來為自己牟利。

7月11日凌晨，在北京大學論壇北大未名中，北京大學網路回覆工作帳號發表聲明稱，針對藥學院某同學舉報導師的情況，醫學部高度重視，已成立專項調查組，已完成初步調查。該同學的導師已報警，醫學部及學院將全力配合警方調查。目前，醫學部教職工職業道德和紀律委員會正開展全面調查，將盡快回應師生關切。

此前，大陸教育部曾發文強調，針對高校教師性騷擾學生、學術不端以及中小學教師違規有償補課、收受學生和家長禮品禮金等行為，各地和高校將開展集中治理。一經查實，要依規依紀給予組織處理或處分，嚴重的依法撤銷教師資格、清除出教師隊伍。

據悉，在2018年11月印發的教師職業行為十項準則中，明確規定了「不得與學生發生任何不正當關係，嚴禁任何形式的猥褻、性騷擾行為」，並規定了嚴厲的懲處措施。

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