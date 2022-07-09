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社會 社會焦點 保障人權

她喝醉躺床被曖昧對象親！突多一隻手亂摸　正妹驚醒怒告2人

▲▼女性,酒醉,撿屍,性侵,床（圖／pixabay）

▲花蓮一女子喝了20罐啤酒後躺在床上，兩名男姓友人跟著躺在她2側，不顧她拒絕，一同對她上下其手。（圖／pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

花蓮一名女子小琳(化名)和心儀對象阿豪(化名)，一起到朋友阿宏(化名)家喝酒，喝到凌晨小琳先躺在床上休息，阿宏、阿豪隨後也躺在她左右兩側，阿豪先親吻撫摸小琳，阿宏見狀竟也跟著對她上下其手，經小琳制止後2人不僅未停手，還嘻笑不停，小琳不堪受辱，起身大罵、打電話求救並怒砸酒瓶，阿宏嚇到從住處跳2樓逃走，阿豪也奪門而出，經小琳報警，花蓮地院依共同犯強制猥褻罪，處阿豪、阿宏有期徒刑各8月、10月，全案還可上訴。

判決書指出，小琳在去年3月25日凌晨和男性友人阿豪、阿宏等人一同外出喝酒後，又一同前往阿宏住處，繼續喝酒聊天，直到清晨6時許，小琳已喝了20瓶啤酒，躺在床上休息，阿豪、阿宏隨即分別躺在小琳兩側。

小琳表示，一開始阿豪先親吻她，她因對阿豪有好感而未反抗，後來發現阿宏也開始摸她、親她，她被2人擅自親嘴巴和耳朵，又被從胸部摸到下體，已搞不清楚到底是誰在摸，覺得很不舒服而出聲喊「你們這樣太誇張，你們不要弄我」，並嘗試推開2人，但阿豪與阿宏卻一直嘻笑且繼續摸，最後她氣到坐起來大罵，驚醒在一旁睡覺的友人，2人才停手，小琳趁機打電話給姊姊求救，並憤而把酒瓶砸碎在房門前，阿宏見狀嚇到從自家2樓跳樓逃走，阿豪也奪門而出。

小琳事後報警，並在內衣裡採檢到和阿豪相符的DNA，法官檢視阿宏跳樓逃走的監視器影像，並查看雙方訊息，發現阿豪、阿宏事後不斷傳訊道歉，認為2人犯行屬實，依共同犯強制猥褻罪，處阿豪、阿宏有期徒刑各8月、10月，全案還可上訴。

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