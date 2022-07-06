收信驚知「訂好飯店、買了披薩」　Gmail帳號被盜真相曝光

▲男子忘記自己的Gmail帳號後面還有1組生日數字，導致同帳號的人收到購物確認信。（示意圖／Unsplash）

記者劉昌松／台北報導

周姓女子懷疑Gmail帳號遭駭客盜用，害她會無端收到訂購披薩，預約飯店的通知信，因此報警提告妨害電腦使用罪，檢警循線找到實際買餐訂房的周姓男子，周男一開始也滿頭霧水，比對帳號發現原來2人的帳號字母都是YOJ，周男的字母後面其實還有1組生日數字，只是有時忘記打上，沒想到系統寄信給別人，台北地檢署6日以周男無犯意等理由，處分不起訴。

據了解，周女早已有多次收到訂購完成的Gmail確認信，但是因為沒有實際上財物損失，所以都不了了之，但事隔多年，2017年、2021年，她又在帳號YOJ的Gmail信箱裡各收到1封確認信，通知她已經訂購了披薩等餐飲，甚至還預約了統帥飯店的住宿。

這次周女擔心電腦真的被人入侵、盜用帳號，因此決定提告，同樣姓周的男子被通知到案後，一看帳號就發現原來他和周女的帳號都是YOJ，周男解釋，他的英文名字是JOY，所以帳號使用YOJ，但是後面還多了1組生日數字。

周男表示，可能有時候他自己或是借給家人使用Gmail訂購商品，在填寫聯絡信箱時，漏打了生日數字，因為最後商品都有收到，付款也沒問題，所以從沒注意到信件寄給別人了。檢察官調查後認為，周女提告的2017年錯信事件已逾告訴期，至於2021年事件，周男並無侵入他人帳戶的犯意，因此處分不起訴。