好市多買一整車！戰利品8千元　她掏出1物「現賺5千元」爽翻

▲原PO每周都會到好市多採購補貨。（圖／翻攝自FB／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者施怡妏／綜合報導

美式連鎖賣場好市多（Costco）的商品通常以量大的家庭號尺寸販售，一名女網友表示，家庭成員超多，親戚積都同住在一起，每周都會到好市多報到，補貨日常用品還有食物，他曬出購物車的照片，一整車的戰利品只要8千元，她下秒掏出黑卡，現省5000元，只需要再付3千元就好，開心直呼「爽爆！」

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，家裡是大家庭，親戚都同住在一起，各個都是大食怪，因此每周都會到好市多採購。她貼出購物車的照片，裡面有雞蛋、醬油牛肉、牛奶、衛生紙等等，一整車的戰利品就要8256元。

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她透露，自己是好市多黑鑽卡的會員，結帳時她拿出黑卡，折抵2%回饋金新台幣4952元後，只需要支付3304元就好，「不敢想去年到底花了多少錢，才有4千多的回饋」。她也透露，「 高級的到好市多買，菜市場也是主婦的主場」。

貼文一出，有網友計算出，原PO去年在好市多消費金額達24萬7600元，平均每月消費2萬元。不少持有黑卡的網友也大推超划算，「跟我家一模一樣，8000元是基本」、「我每個月去一次 ，回饋也有2千多」、「我家小家庭2大2小（都學齡前）黑卡回饋也是4千多元」、「我們比你誇張，回饋了7000多元，需一次用完，我們就給他豪爽的買下去，爽快啦」、「2%的回饋金還有多利金，這兩個加起來遠遠超過黑讚卡的費用」。

▼原PO是好市多黑鑽卡的會員。（圖／翻攝自FB／Costco好市多 商品經驗老實說）