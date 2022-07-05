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社會 社會焦點 保障人權

200萬遭竊藏貓膩！5嫌曝一關鍵...萬海航運主管：撤告原諒他們

記者黃宥寧／台北報導

北市內湖區萬海航運今年3月發生一起重大竊案，該公司魏姓主管座車停放地下4樓停車場，卻遭鄭姓男子擊碎車窗，由李姓共犯爬入車內竊走現金200萬。由於整起竊案相當離奇，警方循線逮捕涉案5人。審理時，意外扯出這200萬竟是魏姓主管與人「起糾紛」供和解用，魏更當庭表示願意原諒5人。士林地院審結，依共同犯竊盜罪判5人各1年至8月不等徒刑。

判決指出，鄭、李、白、吳、李5嫌，經由姓名年籍不詳，暱稱「趙山河」、「RK」的人，得知魏姓主管因與人發生糾紛，因此於3月8日攜帶現金200萬打算赴約和解。

▲萬海航運魏姓主管車藏200萬現金遭歹徒蒙面爆竊，警方循線逮捕涉案5人到案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲萬海航運魏姓主管車放200萬現金遭歹徒蒙面爆竊。（圖／記者張君豪翻攝）

但3月8日下午3時許，5人分頭前往「萬海航運大樓」附近後，由鄭嫌、李A嫌下地下室行竊，白、吳、李B嫌在附近把風，得手裝放200萬元的紙袋後逃逸；5嫌則在北投焚化爐附近，將贓款朋分後分頭離去，但吳、李B嫌則是在同日往北投皇池溫泉會館將部分贓款交付給「RK」。

魏報案後，經警循線3月14日在台中市某旅館逮捕鄭、李A嫌並扣得現金6萬8000元；3月16日在新北逮捕白嫌、吳嫌，扣得現金1萬6000元；同日新北市李B嫌，扣得現金19萬5400元、手機1支等物。

▲萬海航運魏姓主管車藏200萬現金遭歹徒蒙面爆竊，警方循線逮捕涉案5人到案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲萬海航運魏姓主管車藏200萬現金遭歹徒蒙面爆竊，警方循線逮捕涉案5人到案。（圖／記者張君豪翻攝）

審理時，5嫌均坦承犯案，吳嫌、李B嫌也與魏姓主管達成和解，並支付80萬返還，並承諾連帶賠償剩餘的120萬元，態度良好，鄭、白、李嫌雖未與魏達成和解或賠償損失，但魏仍表示願意原諒5人並給從輕量刑機會，更撤回告訴。

法官審酌，5人犯罪動機、目的、犯罪分工、所獲利益，前科等，依共同犯竊盜罪處鄭嫌有期徒刑1年、李A嫌處有期徒刑11月、白嫌處有期徒刑10月、吳嫌處有期徒刑8月、李B嫌處有期徒刑8月緩刑3年，並應在給付期限、方式及金額向魏姓主管支付損害賠償。

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