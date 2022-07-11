日本參院大選結果出爐　自民黨獲63席大勝！女性當選人數創新高

▲日本參議院大選之夜，首相岸田文雄現身東京自民黨總部。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

日本10日開始投計票的參議院全國大選，最終結果於11日出爐。在改選的125個席次中，最大黨自民黨獲得過半的63席，超過改選前的55席，取得大勝。另外，共有35名女性候選人當選，人數創下新高。此前，美媒曾分析，前首相安倍晉三遇刺身亡的同情票，可能有助於自民黨大勝，並為岸田政權帶來至少3年的穩定。

綜合日本NHK、共同社報導，日本第26屆參議院選舉結果出爐，自民黨各地方選區當選45席、比例代表則獲得18席，共確保了63個席次，達本次改選125席的半數。其他政黨則分別為，立憲民主黨17席、公明黨13席、日本維新會12席、共產黨4席、國民民主黨5席、令和新選組3席、社民黨1席、NHK黨1席、參政黨1席、其他5席。

▲岸田文雄率領黨員為已故的安倍前首相默哀祈禱。（圖／路透）

值得注意的是，自民黨加上公明黨的執政聯盟合計議席數超過75席，而包含上述兩黨在內，對於修憲持積極態度的「修憲勢力」則在本次改選中共獲得93席，維持了發起修憲案所需的參議院全體議席的3分之2 以上席次。本屆女性候選人有35人當選，超過歷屆最多的28人女性當選紀錄。

此前，《美聯社》報導稱，自民黨前首相安倍晉三遭槍擊身亡帶來的同情票，可能有助於自民黨在選舉中取得大勝，還將成為岸田內閣繼續執政的「巨大後盾」。《華盛頓郵報》則指出，自民黨本次選舉大勝有可能為岸田政權帶來「至少3年的政治穩定」。

現任日相岸田文雄致力於推動安全保障、修改憲法，以及他所提出的「新資本主義」等長期政策。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》