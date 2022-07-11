快訊／蔡英文回憶安倍彈奏花正在開　「繼續讓台日合作開花結果」

記者林銘翰／台北報導

前日本首相安倍晉三遇刺身亡，總統蔡英文11日表示，她要感謝安倍晉三對台日關係的貢獻，正如同他所彈奏的歌曲《花正在開》，未來台灣與日本要一起努力，讓更多的台日合作開花結果，「安倍晉三對台灣的友好與溫暖，將會永遠地留在我們心中」。

▲蔡英文悼念安倍晉三 。（圖／記者屠惠剛攝）



蔡英文上午在總統府秘書長李大維、外交部長吳釗燮等人的陪同下，前往台日關係交流協會悼念安倍晉三。

蔡英文會後向媒體表示，安倍晉三是她認識十多年的老朋友，還記得今年3月跟安倍晉三視訊會談的時候，「他那親切的笑容跟溫暖的問候，當時我們雙方都非常希望能夠早日在台灣見面」。

蔡英文還說，這幾天駐日代表謝長廷也提到，安倍晉三剛允諾他要來台灣訪問，同時也看到許多民間的朋友都談起，原本規劃跟安倍晉三一起進行的活動跟計畫，這些都代表安倍晉三跟台灣互動式多麼地密切，「我們一直都是並肩前進的好夥伴」。

蔡英文強調，對於安倍晉三的離開，大家都非常地難過與不捨，這幾天更有許多來自各地的民眾，在日本台灣交流協會的外頭留言，寫下對安倍前首相的追思和感謝。

蔡英文說明，今天台灣的政府機關跟公立學校，下半旗悼念安倍晉三，「在這裡我要代表政府與人民，向安倍晉三的家屬，致上最深的哀悼」。

蔡英文強調，對於不法的暴力行為，台灣政府也要再次予以最嚴厲的譴責，安倍晉三是身受國際推崇的國際領袖，畢生致力於回復民主、自由、人權的價值，他更是台灣的好朋友，多次訪問台灣，大力提升台日關係，促進雙方交流。

蔡英文也提及，這些年來不論是台灣遇到震災，或者疫情挑戰，安倍晉三總是伸出援手，在國際場域他也為台灣仗義執言，積極支持台灣的國際支持，「安倍前首相對台灣的友好與溫暖，將會永遠地留在我們心中」。

蔡英文說，這幾天她看到在台灣和日本，許多朋友都在回顧，安倍晉三悼念311大地震，有關震災罹難的罹難者的影片，她在影片中表達，希望跟「大家一起發揮挑戰的精神，以及互助扶持的精神」，相信這也是台灣和日本共同秉持的精神。

蔡英文強調，過去台日相互扶持，走過許多挑戰，今天我們一起追悼安倍晉三，也會記得他對台日合作的期待，未來台灣和日本會持續攜手合作，深化雙方的友好關係，共同創造印太地區的自由和開放。

蔡英文表示，她要再次感謝安倍晉三對台日關係的貢獻，正如同他所彈奏的歌曲《花正在開》，「我們一起繼續努力，讓更多的台日合作，開花結果」。