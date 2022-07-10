陸警告美「不要葬送台海和平」　外交部：一貫伎倆誇大扭曲

▲布林肯（右）與王毅（左）會談。（資料照／路透社）

記者呂晏慈／台北報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨（9日）表示，他利用與中國外交部長王毅會談的機會，針對北京對台灣日益挑釁的言詞與活動以及維護台海和平穩定的重要性，向對方轉達美方的深切關注。對此，外交部表示，對於美國政府再次關注台灣受到中國脅迫的情形及重申支持台海的和平穩定，外交部表達誠摯感謝。

布林肯於7月9日在印尼峇里島「二十國集團」（G20）外長會議期間與王毅會談，會後舉行記者會表示，曾向王毅傳達美國高度關切北京對台灣日益挑釁的言行，以及維持台海和平穩定的重要性；王毅則呼籲美方謹言慎行，「務必不要犯下葬送台海和平的顛覆性錯誤」。

對此，外交部表示，有注意到在中國外交部的新聞聲明中，以其一貫伎倆刻意誇大、扭曲台海議題的討論。外交部重申，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，是事實也是兩岸現狀，只有台灣人民依民主程序才有權決定台灣的未來。

外交部指出，中國政府近日來升高對台灣的軍事威脅，以大批機艦侵擾我國防空識別區，謬稱台灣海峽並非國際水域等挑釁行徑，甚至在會談前一日（7月8日）派遣解放軍軍機飛越海峽中線，加大對台灣軍事恫嚇，企圖以破壞台海和平穩定的行為，轉移世人焦點，讓人忽視其內外交迫的事實。

外交部強調，中華民國台灣是主權獨立國家，台灣從未受中國政府管轄，台灣人民更不會屈服於中國政府的武力威脅，我國政府會持續加強國防實力，維護國家安全，並與美國及其他理念相近國家合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，維護台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。