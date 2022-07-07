國台辦否認贊助愛國同心會　陸委會：舉世皆知中共對台手段

▲周慶峻為愛國同心會創辦人，去年感染新冠病逝。（圖／翻攝臉書）



記者蔡紹堅／綜合報導

國台辦6日發出聲明否認出資支持台商周慶峻回台成立愛國同心會，進行發展組織、介入台灣選舉等行為，並駁斥相關報導純屬子虛烏有、惡意造謠。對此，陸委會7日表示，舉世皆知，中共對台灣統戰滲透干預的情況相當嚴重，「今年十一月將舉行地方選舉，再次正告境外有心人士，應尊重台灣的民主制度，停止一切不當的操弄作為。」

▼國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

陸委會發言人邱垂正在例行記者會上指出，舉世皆知，中共對台統戰滲透干預的情況相當嚴重，歷來操作文攻武赫、金援利誘、落地招待、資訊操控，甚至駭客攻擊等各種手段，企圖影響台灣民主選舉。

邱垂正提到，台灣今年11月將舉行地方選舉，再次正告境外有心人士，應尊重台灣的民主制度，停止一切不當的操弄作為，切勿不當介入台灣的選舉及干預台灣內部事務，有關機關將嚴密掌握相關情勢，強化安全管理作為，「政府對於涉及不法案件將積極偵辦，以確保台灣民主憲政的正常運行。」

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



另外，國台辦主任劉結一7日在中共黨媒發表署名文章，提及「新時代黨解決台灣問題的總體方略」。對此，邱垂正指出，我方已多次重申，台灣主流民意堅定拒絕一國兩制，更不會接受中共專制政權所設定的兩岸終局，台灣前途只有台灣兩千三百萬人民有權決定，「北京當局不願正視兩岸互不隸屬的基本事實其對台論述充滿著一廂情願的謬誤與欺騙，只是為其誤判情勢對台工作失敗進行演示，這對兩岸關係發展毫無助益。」

邱垂正強調，政府的兩岸政策始終一貫而堅定，不挑釁、不冒進、致力於維護台海的和平穩定，堅定捍衛國家主權及民主自由，「中共當局唯有正視台灣民意對『四個堅持』的堅定立場，也就是堅持自由民主憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途應由全體台灣人民的意志來決定，這才是改善兩岸關係的根本之道。」

▼愛國同心會成員在街頭高舉五星旗。（圖／記者屠惠剛攝）

