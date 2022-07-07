海峽論壇12日登場　陸委會：切勿配合中共對台統戰操作

▲海峽論壇將在福建舉行，主會場同樣設於廈門。（圖／記者任以芳攝）



記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸「海峽論壇」將於7月12日以網路、實體結合的方式舉辦，據國台辦說法，將有2000多位台灣民眾參加位於福建的實體活動。對此，陸委會7日表示，海峽論壇不論實體或視訊、錄影，都不改變其統戰本質，相關活動不可在台灣舉辦，政府也禁止中央部會及所屬單位人員出席，並且不樂見地方政府人員參加。

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



陸委會發言人邱垂正在例行記者會上指出，海峽論壇是中共主辦的大型對台統戰平台，政府多年來政策立場一貫，第一，海峽論壇不論實體或視訊、錄影，不改變其統戰平台的本質，不可在台灣舉辦論壇分支活動或是延續性的活動，地方政府、人民或團體，不得與陸方在台合辦論壇相關活動。

邱垂正提到，第二，政府禁止中央部會及所屬單位人員出席相關實體或網路活動，不樂見地方政府人員參加相關活動。

邱垂正指出，第三，禁止機關、機構個人或團體、政黨以任何形式參加涉及一國兩制台灣方案，或中共所謂定義的民主協商活動。

邱垂正強調，第四，推對兩岸人民正常交流往來，是政府既定的政策，我們支持秉持對等尊嚴、合於規範不涉及任何政治前提的兩岸交流，「我們呼籲國內各界應留意社會觀感，掌握國內民意脈動及國際視聽，切勿配合中共對台統戰操作，共同維護國家主權及自由民主。」

▼上屆海峽論壇，國民黨由朱立倫代表在大會發言。（圖／記者任以芳攝）

