分科測驗今下午看考場「禁進教室」　防疫規定、應試注意事項一次看

▲分科測驗今天下午開放查看試場。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

首屆分科測驗（前身指考）將從明（11日）起一連舉行兩天，今（10日）下午 2 時至 4 時開放查看試場，大考中心提醒，考生與家長不可進入試場（教室）內，且要全程配戴口罩，居家照護考（分）區試場及隔離試場不開放查看試場，而確診（輕症／無症狀）以及屬居家隔離、居家檢疫、自主防疫考生，則請勿前往查看試場。

因應108課綱改革，末代指考在今年轉型為首屆分科測驗，根據大考中心統計，今年共有2萬9085人報考，比起去年指考4萬918人，大減超過1萬人；今年以報考數甲1萬8544人最多，明天第一天考物理、化學、數學甲、生物 4 考科，後天則考歷史、地理、公民與社會 3 考科，各考科測驗時間都是 80 分鐘。

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大考中心指出，分科測驗防疫措施都已經公布，可在大考中心網站查詢相關資訊，原則上與學測相似，除每間試場人數降載到36人、不開放親友陪考，今年確診的輕症或無症狀居家照護考生，在全台20縣市居家照護考(分)區應考，而居家檢疫、居家隔離以及自主防疫考生，則在一般考區內的隔離試場應試。

▲輕症與無症狀者需要上網自主填報資料。（圖／大考中心提供）

大考中心再次提醒，即日起到考試當天，若屬於上述類別考生需要到大考中心填寫資料，未主動通報被查獲則取消資格且不予補救，考前一天也不開放看考場，確診及具感染風險考生，除要攜帶「入場識別證」及「應試有效證件正本」外，另請攜帶由「COVID-19 自主填報專區」所列印的「確診(輕症/無症狀)、具感染風險考生通報單」（附「個人資料告知事項同意書」），通報單請考生進入考（分）區時出示，另同意書則請簽署後繳交給考（分）區試務人員。

今天下午開放查看試場，大考中心提醒，請家長與考生配合量溫並配戴口罩，若有發燒情形，額溫達37.5°C以上或耳溫達38°C以上，不得進入考場學校，而且查看考場，但不可進入試場（教室）內。

另根據中央氣象局天氣預報，分科測驗考試兩日受太平洋高壓影響，各地午前多高溫炎熱，午後西半部地區及東半部山區易有局部短暫雷陣雨，建議考生攜帶雨具備用並注意防曬、適度補充水分、預防中暑，保持身心最佳狀態應考。