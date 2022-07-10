　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

分科測驗今下午看考場「禁進教室」　防疫規定、應試注意事項一次看

▲▼開放學生看考場。（圖／記者崔至雲攝）

▲分科測驗今天下午開放查看試場。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

首屆分科測驗（前身指考）將從明（11日）起一連舉行兩天，今（10日）下午 2 時至 4 時開放查看試場，大考中心提醒，考生與家長不可進入試場（教室）內，且要全程配戴口罩，居家照護考（分）區試場及隔離試場不開放查看試場，而確診（輕症／無症狀）以及屬居家隔離、居家檢疫、自主防疫考生，則請勿前往查看試場。

因應108課綱改革，末代指考在今年轉型為首屆分科測驗，根據大考中心統計，今年共有2萬9085人報考，比起去年指考4萬918人，大減超過1萬人；今年以報考數甲1萬8544人最多，明天第一天考物理、化學、數學甲、生物 4 考科，後天則考歷史、地理、公民與社會 3 考科，各考科測驗時間都是 80 分鐘。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大考中心指出，分科測驗防疫措施都已經公布，可在大考中心網站查詢相關資訊，原則上與學測相似，除每間試場人數降載到36人、不開放親友陪考，今年確診的輕症或無症狀居家照護考生，在全台20縣市居家照護考(分)區應考，而居家檢疫、居家隔離以及自主防疫考生，則在一般考區內的隔離試場應試。

▲▼大考中心表示，今年分科測驗防疫措施大致比照學測，但首次開放確診輕症與無症狀者應考。（圖／大考中心提供）

▲輕症與無症狀者需要上網自主填報資料。（圖／大考中心提供）

大考中心再次提醒，即日起到考試當天，若屬於上述類別考生需要到大考中心填寫資料，未主動通報被查獲則取消資格且不予補救，考前一天也不開放看考場，確診及具感染風險考生，除要攜帶「入場識別證」及「應試有效證件正本」外，另請攜帶由「COVID-19 自主填報專區」所列印的「確診(輕症/無症狀)、具感染風險考生通報單」（附「個人資料告知事項同意書」），通報單請考生進入考（分）區時出示，另同意書則請簽署後繳交給考（分）區試務人員。

今天下午開放查看試場，大考中心提醒，請家長與考生配合量溫並配戴口罩，若有發燒情形，額溫達37.5°C以上或耳溫達38°C以上，不得進入考場學校，而且查看考場，但不可進入試場（教室）內。

另根據中央氣象局天氣預報，分科測驗考試兩日受太平洋高壓影響，各地午前多高溫炎熱，午後西半部地區及東半部山區易有局部短暫雷陣雨，建議考生攜帶雨具備用並注意防曬、適度補充水分、預防中暑，保持身心最佳狀態應考。

►康寧保鮮盒超級特價來了！能放冷凍也能進烤箱　不買會後悔

ET快訊
小S金曲獎扶著「180cm小鮮肉」！網暴動求IG　本尊現身了
重機男總統府前「翹孤輪」GG了！　囂張影片曝光
刺殺前勘查多個地點！　山上徹也曝「選擇奈良原因」
快訊／驚悚爆頭影片！女遭油罐車擦撞　頭顱破裂慘死
趙小僑女兒出生6天「1指數變高」！　出院緊急喊卡
安倍遇刺！歐陽靖曝「日年輕人很冷淡」被罵翻　她蒐證報警
國4離奇車禍！賓士E300「5層樓高墜地」　駕駛昏迷插管
快訊／日警認了！　坦承「聽到第1槍才發現可疑人士」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

客人備註：去刑警隊罵「吃大便！」　外送員不照做竟被給負評

小S金曲獎扶著「180cm小鮮肉」！網暴動求IG　本尊現身了：很幸運

「媽媽被乾爹包養」爸也同意！女大生心死搬離家：超級噁心

砸3000元買稻草人！他求復合「聽師父1句話」結果傻眼　全場酸爆

安倍遇刺身亡！呂秋遠高喊「遠離3種人」：一群道德敗壞的人

有望投入北市長選舉　陳時中談政治理念「合作才會成功」

分科測驗今下午看考場「禁進教室」　防疫規定、應試注意事項一次看

國旅振興本週五上路！符合「5條件之一」每房每晚現折1300元

順利升空！屏東科研火箭「直衝天際」　民眾旭海觀景台嗨爆

何時能跌破萬例？　陳時中曝關鍵：不要有太嚴重就醫問題

小S開黃腔...具俊曄笑罵：神經病！　陶晶瑩也想摸「歐巴胸部」被阻止XD

男高生闖管制區馬陵溫泉　卡深潭亡！爸喊告同行友

羅志祥「王者歸來！」　小巨蛋從觀眾席登場

騎士等紅燈被車輪輾腳　阿伯頻道歉卻忘移開XD

安倍遺體抵達東京家中　8小時車程愛妻相伴

羅志祥超寵粉觀眾席互動　跟歌迷抬槓「竟是第一次來看」

汪！惡霸犬跟媽媽吵架　哼一聲生氣氣掉頭離開

短裙妹「起床氣」突開車門　重擊騎士後竟裝沒事走人

「邱澤帥嗎」許瑋甯1字甜讚老公！　劉品言合體「彪哥」不敢露：怕得到冰塊

女友連續追問死亡問題　男友秒答求生技能滿點

客人備註：去刑警隊罵「吃大便！」　外送員不照做竟被給負評

小S金曲獎扶著「180cm小鮮肉」！網暴動求IG　本尊現身了：很幸運

「媽媽被乾爹包養」爸也同意！女大生心死搬離家：超級噁心

砸3000元買稻草人！他求復合「聽師父1句話」結果傻眼　全場酸爆

安倍遇刺身亡！呂秋遠高喊「遠離3種人」：一群道德敗壞的人

有望投入北市長選舉　陳時中談政治理念「合作才會成功」

分科測驗今下午看考場「禁進教室」　防疫規定、應試注意事項一次看

國旅振興本週五上路！符合「5條件之一」每房每晚現折1300元

順利升空！屏東科研火箭「直衝天際」　民眾旭海觀景台嗨爆

何時能跌破萬例？　陳時中曝關鍵：不要有太嚴重就醫問題

花蓮死亡車禍！油罐車擦撞機車　女騎士頭部遭輾當場死亡

安心亞錄影「喬內褲」裝沒事　下秒轉頭一看尷尬了

陸發現新型重組豬流感病毒　港研究：具人畜傳播可能性

FoFo重回先發飛機包切後排　BLG換上新打野...仍不敵WBG吞第六敗

90歲嬤重聽！暖金孫「電話一響就狂吠」　樂當鬧鐘提醒她

「涼感天絲」內衣下殺314元　網購超有隱私、不怕在店面試穿尷尬

一路享受海景山嵐！遊玩仙境台東住宿推薦　親子爽泡露天湯屋SPA

網路看新北小套房「屋主卻拒看房」　原因傻爆！過來人：請低調

「斷頭」MacBook都有人買？　網友DIY變「類Mac Mini」直呼CP值超高

梁朝偉：這一生就好好照顧劉嘉玲！　結婚14年不生子背後原因好暖

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

生活熱門新聞

摩鐵放神曲　她壞壞中忍不住跟唱

兒子幼兒園「女同學長得像老公」！人妻追真相崩潰

恐有新颱　全台轉雨降溫時間曝

百元理髮剪得被狗啃！她道歉「兒子對不起」網全傻眼

「阿嬤被賣掉」辛苦錢...阿公養小三！孫女曝悲歌

您的外送員正在炒菜！餐廳照曝光網驚呆

10年狂嗑6000個爌肉便當　他突消風10公斤原因曝

日台交流協會留言板　台人一天寫滿

安倍遇刺身亡！呂秋遠高喊「遠離3種人」

1年懷孕3次⋯流產才「發現身體的好」

餐點放管理室突然消失　警衛：別那麼計較

調薪扣獎金！中華快遞擬下週一全台總罷工　800家銀行受衝擊

北市世貿天橋退役　7／15晚間開拆

順利升空！屏東科研火箭直衝天際　民眾嗨爆

更多熱門

相關新聞

分科測驗明下午開放查看試場

分科測驗明下午開放查看試場

首屆分科測驗（前身指考）將在下週一、二（7/11、12日）登場，今年共有2萬9085人報考，明（10日）下午 2 時至 4 時開放查看試場，大考中心提醒，考生與家長不可進入試場內，且要全程配戴口罩，居家照護考（分）區試場及隔離試場不開放查看試場，而確診（輕症／無症狀）以及屬居家隔離、居家檢疫、自主防疫考生，則請勿前往查看試場。

分科測驗週日查看試場「這些人不能來」

分科測驗週日查看試場「這些人不能來」

分科測驗應考資訊後天開放查詢

分科測驗應考資訊後天開放查詢

招聯會曝分科測驗中重症考生4補救措施

招聯會曝分科測驗中重症考生4補救措施

分科測驗20縣市設考場讓確診生應考

分科測驗20縣市設考場讓確診生應考

關鍵字：

分科測驗大考中心防疫措施應考資訊看考場

讀者迴響

熱門新聞

女神級保鑣失職　真相大逆轉

摩鐵放神曲　她壞壞中忍不住跟唱

被竇智孔罵垃圾「夏克立沉默4天發聲了」！

快訊／羅志祥無預警宣布喜訊」全場嗨翻

羅志祥唱一半...當紅網紅突現身虧：很會管理時間

蔡英文決定降半旗悼安倍　葉慶元嗆：媚日也請不要違法

兒子幼兒園「女同學長得像老公」！人妻追真相崩潰

KID宣布老婆懷孕！　狂喜曬大肚照

曾炫耀女友口技高強！彰化男「慘遭朋友NTR」怒告性侵

高二生闖台電管制區進谷關戲水亡！　爸怒喊告

快訊／山上徹也移送！最新模樣曝　上百家媒體搶拍

山上徹也坦承：最初想殺另一個人

恐有新颱　全台轉雨降溫時間曝

老婆不斷喊安倍晉三小名！醫院急救過程曝光

史上最近留學！她出家門500公尺到國外學校

更多

最夯影音

更多
小S開黃腔...具俊曄笑罵：神經病！　陶晶瑩也想摸「歐巴胸部」被阻止XD

小S開黃腔...具俊曄笑罵：神經病！　陶晶瑩也想摸「歐巴胸部」被阻止XD
男高生闖管制區馬陵溫泉　卡深潭亡！爸喊告同行友

男高生闖管制區馬陵溫泉　卡深潭亡！爸喊告同行友

羅志祥「王者歸來！」　小巨蛋從觀眾席登場

羅志祥「王者歸來！」　小巨蛋從觀眾席登場

騎士等紅燈被車輪輾腳　阿伯頻道歉卻忘移開XD

騎士等紅燈被車輪輾腳　阿伯頻道歉卻忘移開XD

安倍遺體抵達東京家中　8小時車程愛妻相伴

安倍遺體抵達東京家中　8小時車程愛妻相伴

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面