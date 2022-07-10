分科測驗明登場「129名考生確診」！　14縣市啟用居家照護試場

▲大考中心表示，截至今中午分科測驗有129名考生確診。（圖／記者湯興漢攝）



記者許展溢／台北報導

111學年度分科測驗明、後2天登場，大考中心今（10日）表示，截至今中午有75名自主防疫或居家隔離考生將啟用隔離試場應試外，有129名確診生將啟用14縣市獨立的居家照護試場應試。

大考中心指出，111學年度分科測驗報名人數，總計29086人，因應防疫需求，每間試場考生數降至36人，編配於29個考區、41個分區學校，共859個試場教室（不含隔離及居家照護試場）應考。

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大考中心表示，已於6月24日公告分科測驗各項防疫準備措施，如考場進出動線、考生用餐使用隔板、試場通風等，並說明開放輕症或無症狀確診生應考將使用獨立考場，完全與一般考生有所區隔。

根據大考中心截至今中午12時統計，有75名自主防疫或居家隔離考生將啟用隔離試場應試，另有129名確診生將啟用14縣市獨立的居家照護試場應試。

111學年度分科測驗第明天先考物理、化學、數學甲及生物4科，第2天考歷史、地理、公民與社會3科，2天共7考科，各科考試時間均為80分鐘，由學生自由選考。大考中心說明，考生可持學測及分科測驗成績循111學年度分發入學管道升讀我國大學，依分發入學管道各項作業時程，於7月下旬向考分會登記志願、繳費，並於8月上旬獲知錄取大學結果。