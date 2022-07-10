陳時中視察社宅　黃珊珊搬數據「中央既有0戶」：說和做是兩回事

▲台北市副市長黃珊珊。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨選對會預計10日拍板通過，建議徵召衛福部長陳時中參選台北市長；而陳時中也於10日陪同行政院長蘇貞昌視察景美社宅，被視為參選起手式。同樣有意參選台北市長的台北市副市長黃珊珊，10日下午直接放上中央、北市府社宅興建進度，其中央既有社宅為0戶，並酸「說和做是兩回事」。

黃珊珊10日下午在臉書放上台北市社宅興建進度圖片，截至今年6月30日，中央既有社宅為0戶、新完工42戶、興建中460戶，總計502戶；而北市府既有5732戶、新完工5041戶、興建中8318戶，總計1萬9091戶，直言「社宅政策，說和做是兩回事！​」

黃珊珊以「指揮官」稱呼陳時中，表示陳時中在百忙中「抽空關心了本業外的景美社宅」，而她身為台北市副市長，「樂見中央終於願意大動作推進台北市社宅政策。​」

黃珊珊指出，7年前社宅政策被轟得體無完膚，但台北市政府知道，社宅是這個世代年輕人對於居住正義的冀望，因此儘管找地不易、會增加市府興建量能，但她當時擔任市議員時，就非常積極地替政府找地、協助溝通協調，希望讓年輕人看到「住在台北市」的未來。​

黃珊珊也暗酸，中央的國家住都中心雖然至今還沒實際營運入住一間社會住宅，但希望7年來累積的經驗，可以給住都中心，乃至於全台灣地方政府營造、經營社宅一個寶貴經驗，「只靠口號不能成事，只有勤政才能實踐居住正義。​」

▼黃珊珊談台北市社宅興建進度。（圖／翻攝自黃珊珊臉書粉專）