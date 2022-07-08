無預警防搶演練！台東關山警迅速啟動攔截圍捕　秒逮搶匪

▲關山警察分局實施無預警防搶演練。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局刑警大隊為讓員警熟悉處置防搶SOP與提升金融機構業者自我防衛能力，8日於關山鎮農會信用部實施「無預警防搶演練」。所謂「演習視同作戰」，關山警察分局長林志弘全程坐鎮指揮，務使全員落實勤務作為；因演練員警均全副武裝，為避免驚嚇到至農會辦事民眾及路過車輛，於路旁擺放大型LED看板告示「關山分局攔截圍捕演練」字樣提醒民眾，俾利演練順利圓滿完成！

「有搶劫」！關山警察分局勤務指揮中心接獲關山鎮農會信用部報稱「有一名歹徒持槍搶劫，請派員前來處理」！關山派出所接獲通報，隨即趕往並封鎖現場，同時通報偵查人員，並循「三線通報」將狀況轉報分局長林志弘，分局長於現場指揮若定聽取報告後下達指令，由偵查人員對職員進行訪查，「勘察採證小組」實施現場採證。隨後依職員所描述歹徒特徵、作案車輛、車號及逃逸方向，通報各分駐(派出)所警力啟動「攔截圍捕」；與此同時，偵查人員在發現歹徒車輛後，除立即以無線電通報勤務指揮中心外，也尾隨待機。接下來運用車陣、地形及交通管制等方式，順利在台9線月眉段攔截該部作案車輛，在優勢警力層層包圍下，將車上1名歹徒逮捕上銬，並起出贓(證)物，於採證畢後，圓滿完成此次防搶演練！

關山警察分局表示，藉由防搶暨攔截圍捕演練，提升金融機構業者自我安全防衛能力，提高執勤員警警覺性、機動性，發揮立即偵破刑案能力，展現警察維護治安的決心。另提醒民眾，有大額存(提)款時，可逕向當地分駐(派出)所申請護鈔，以維護自身財產安全，請民眾多加利用。