台東+409！疫情趨緩　縣府籲國外入境嚴格落實3+4政策





▲台東今日+409。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣9日新增409位確診者，374名民眾戶籍或居住地分在台東、35名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案34983人、居隔者1310人。目前台東針對COVID-19確診者分流收治情況，截至7/8下午16點為止，住院收治人數為51人、加強版集中檢疫所為30人、居家照護現管人數有2373人。

台東縣衛生局表示，今日1矯正機關監測期滿結案、新增1養護機構群聚；統計縣內目前共有6養護、5監所、1身障機構群聚事件監控中，今日共新增67例確診個案。養護機構部分，新增43人確診(5員工、38住民)；監所部分新增24人(3員工、21住民)；身障機構無新增。

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另外，中央今日也公布台東有1例本土病例確診死亡個案，為46歲女性，無接種疫苗;有肺炎、B型肝炎等病史。

台東縣衛生局籲請民眾務必遵守檢疫(國外入境)期間相關事項，落實執行進行3天居家檢疫及檢疫期滿後接續4天自主防疫 (入境日為第0天)，檢疫處所維持1人1戶或入住防疫旅宿，並以於同一檢疫地點完成3天居家檢疫及4天自主防疫為原則，於自主防疫期間也應遵守1.非必要不可外出。2.需有2日內家用抗原快篩陰性檢驗結果，才可外出工作及採買生活必需品。3.外出全程佩戴口罩及保持社交距離。4.商務履約得上班、參訪、演講、開會。但仍應全程佩戴口罩及保持社交距離。5.上班期間全程佩戴口罩，有飲食需求時可暫免佩戴口罩，並於用畢立即佩戴口罩。6.避免出入人潮擁擠場所或與不特定對象接觸。7.非急迫性需求之醫療或檢查應延後，以共同維護社區的安全。