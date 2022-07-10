小5童遭狂奔同學撞斷牙　父母求償155萬！「這理由」判賠22萬





▲北市1名國小5年級男童遭同學奔跑撞斷門牙，父母向對方求償155萬元，法院判賠結果出爐。（資料圖，無關本案／記者湯興漢攝）

記者蔡怡萍／台北報導

台北市1名國小5年級張姓男童在學校下課時間，在走廊上被1名蘇姓男同學從教室跑出撞上，造成他多顆牙齒受損斷裂，張童的父母憤而對蘇童與其父母提出治療費與損害賠償共155萬元，士林地院審後認為受傷張童當時也未注意周圍，就突然轉身奔跑而與對方互撞，也需付一半責任，最後獲賠22萬元，仍可上訴。

張童父母提告主張，兒子與蘇童都是北市某國小5年級學生，蘇童在2020年6月2日上午11時許下課時間，從教室快速跑出、衝撞在教室外走廊的兒子，導致他跌倒在地，後來發現左上、右上門齒脫位、2顆門牙斷裂等傷害，進而對蘇童與其父母連帶提出預估治療費105萬、非財產上損害50萬，共計155萬元的求償。

而蘇童父母回應，張童當時在走廊上突然轉身急速奔跑，2人才在教室門口相撞，張童應為肇事主因，對方也有過失，且提出的治療費用不合理也無必要性，非財產損害請求也過高。

法院檢視監視器影像，張童事發前在教室外與同學聚集聊天，突然向右轉身奔跑，剛好蘇童從教室內衝出、2人發生碰撞，張童整個人撲倒在地，認為當時為下課時間、走廊上許多人走動，蘇童沒注意周遭而急速跑出撞傷人，具有相當因果關係。

而張童父母指出，兒子牙齒受永久傷害，目前須裝活動假牙維持美觀，成年後才能做植牙，每15年須重植一次，預估需105萬元，但法院計算後，應24萬元可完成；而精神賠償部分審酌經濟能力、損害程度後，以20萬元較為合理，共得請求44萬元。

但法院雖認蘇童有過失，但張童同樣疏於注意、突轉身奔跑，進而釀成意外，雙方需各負50%過失責任，於是判蘇童與父母連帶減輕一半損害賠償為22萬元，全案仍可上訴。