網抹黑「小島秀夫殺安倍晉三」法國政客信了　工作室發文喊告

▲日本前首相安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

日本前任首相安倍晉三8日遭到刺殺，有網友率先PO出知名遊戲製作人小島秀夫的照片，稱其為犯人山上徹也，導致照片被多家媒體引用，甚至連法國的政客都轉傳。對此，小島秀夫工作室9日透過推特、微博發文澄清，並考慮採取法律行動。

安倍晉三被刺殺當下，美國網論壇4Chan出現網友惡搞，將山上徹也被壓制的畫面，附上小島秀夫的正面照，隨後許多網友開始肉搜小島秀夫，接連PO出小島秀夫的生活照，並透過他的穿搭判斷小島秀夫支持拉丁美洲「革命之神」切格瓦拉(Ernesto Che Guevara)，認定小島為極左人士。

▲▼許多網友誤傳小島秀夫是山上徹也。（圖／翻攝微博、推特）



該篇貼文引起討論後，推特及微博上許多網友分享，多家外國媒體開始誤植畫面，甚至連法國一名政客都引用照片，稱小島秀夫就是山上徹也。

對此，小島秀夫工作室9日在推特、微博上發文表示，「小島工作室對製造和傳播虛假新聞的行為表示強烈抗議，這種行為嚴重侵犯了個人尊嚴，我們深表遺憾」，「同時我們也真誠地呼籲大家不要繼續在網路上傳播已知的虛假訊息，感謝大家的理解與配合」，「我們不容忍此類誹謗，會考慮在某些情況下採取法律行動」。

據悉，小島秀夫是全球知名的遊戲設計師，於1963年在東京出生，1986年進入遊戲產業，陸續參與多個知名遊戲的工作，2015年創辦工作室「小島製作」，首部作品《死亡擱淺》獲得全球玩家喜愛，該遊戲讓小島秀夫在英國電影學院獎獲得最佳技術成就獎，而小島則被授予終身成就獎。

▼小島秀夫工作室澄清假消息。（圖／翻攝微博、推特）



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