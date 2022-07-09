增94死！30多歲男性「打過3劑疫苗」　吃口服藥仍口吐白沫送醫亡

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(9)日公布國內新增28,135例COVID-19確定病例，分別為28,028例本土個案及107例境外移入；另確診個案中新增94例死亡。死亡個案中，最年輕的為30多歲男性，有神經系統疾病長期住在機構中，曾接種3劑疫苗，6/20快篩陽性確診，發言人莊人祥表示，個案曾使用莫納皮拉韋，但在7/1出現意識不清、口吐白沫症狀送醫，經治療後仍於7/4過世。

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▲指揮中心公布7/9死亡個案分析。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公布7/9中重症及死亡個案說明。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增94例本土病例死亡個案，為53例男性、41例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、91例具慢性病史、63例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月18日至7月6日，死亡日期介於5月22日至7月6日。

指揮中心統計，截至目前國內累計 13,867,683例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,809,219例排除)，其中4,054,189例確診，分別為15,548例境外移入、4,038,587例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計7,553例COVID-19死亡病例，其中7,538例本土，個案居住縣市分布為新北市1,787例、臺北市935例、臺中市712例、高雄市674例、桃園市588例、臺南市519例、彰化縣411例、屏東縣311例、南投縣209例、雲林縣208例、基隆市184例、宜蘭縣161例、苗栗縣151例、嘉義縣139例、新竹縣121例、花蓮縣及嘉義市各119例、臺東縣98例、新竹市71例、澎湖縣11例、金門縣10例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。