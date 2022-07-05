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助教師增強專業及減壓　台師大打造教師效能支持樞紐

▲▼臺師大打造教師效能支持樞紐 (TEACHub) ，陪伴教師強化心理效能 促進專業成長。（圖／台師大提供）

▲台師大打造教師效能支持樞紐 ，陪伴教師強化心理效能並促進專業成長。（圖／台師大提供）

記者許敏溶／台北報導

教師是最令人疲累和壓力最大的職業之一，根據台灣師大學研究發現，台灣國中教師後悔選教職的比率超過1成，高於日美澳等國，台師大今（5日）宣布，打造「教師效能支持樞紐（TEACHub）」，提供各項教學效能和心理效能的研習活動及相關資訊，協助新手教師具備專業競爭力與教學現場即戰力。

教師是最令人疲累和壓力最大的職業之一，根據 OECD在公布2018年「教學與學習國際調查」（TALIS）指出，接近五分之一教師認為教師工作對其身心有負面影響需提早因應，而在台灣則有超過10%國中教師，在工作中感受到非常多壓力，25%教師在工作中感受到一些壓力，而資淺教師則多達 42%在工作中感到有壓力。

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台師大表示，教師的工作壓力也反映在教師流失上，美、英、澳的研究發現，因工作壓力而預計在3至5年離職的教師高達 20至50%，而OECD 在PISA 2018針對科學教師所發布的報告指出，美國和澳洲教師對現階段的工作滿意度是高於平均的，台灣教師則是低於平均。

不過，在2018 TALIS 調查中，台灣共有202所國中、3835 位教師（男1229 人，女2606人）參與在再針對「我後悔自己當初決定當教師」調查中發現，台灣比例高達12.9％，比日本（8.2％）、美國（8.3％）、澳洲（6.1％）都高，也比TALIS調查的平均值9.1％還高。

▲▼臺師大打造教師效能支持樞紐 (TEACHub) ，陪伴教師強化心理效能 促進專業成長。（圖／台師大提供）

▲台師大宣布打造教師效能支持樞紐 ，陪伴教師強化心理效能，促進專業成長。（圖／台師大提供）

為協助教師強化專業效能，台師大打造「教師效能支持樞紐（TEACHub）」，提供各項教學效能和心理效能的研習活動及相關資訊，協助新手教師具備專業競爭力與教學現場即戰力。

台師大表示，TEACHub主要集結台師大各單位教師所設計的心理和專業效能支持活動，分為教學效能、心理效能和測驗工具三大區塊，教學效能包含相關研習活動資訊、教案分享等，心理效能包含相關研習活動資訊、諮商輔導資源和心靈文章分享等，測驗工具主要包含師資生潛能測驗，除讓教師迅速掌握相關研習活動資訊並可線上報名外，也提供相關專業成長增能影片與心靈文章，協助教師成為具專業力與執行力的良師。

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