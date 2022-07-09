日相助選山梨縣！現場「出動金屬探測器」維安　每10m就一警員站崗

▲岸田文雄9日在山梨縣助選時，站在距離民眾又高又遠的高架台上，而且現場的維安工作也變得更加森嚴，下同。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日在選舉活動中遇刺身亡，不過當地的選舉活動仍在馬不停蹄地持續進行中。首相岸田文雄9日戴著黑紗，按原定計劃前往山梨縣發表選舉演講，現場戒備森嚴，除了每10公尺就有一名警務人員站崗外，還設置了金屬探測器，可見維安工作明顯增強了不少。

據《讀賣新聞》報導，日本即將在10日舉行參議院選舉，不過在前首相安倍晉三8日遇刺身亡後，各地的選舉活動就開始變得緊張了起來，有部分地區甚至還暫停了相關活動。日本首相岸田文雄與自民黨總幹事茂木敏充8日都表示，所有選舉活動都將按原定計劃進行，他們絕不會向暴力屈服。

報導稱，岸田文雄9日前往山梨縣富士吉田市，並在街頭發表選舉演說。他在演講時左臂戴了黑紗，而且在發表演說時，也站在了臨時搭起的高架台上，距離民眾十分遙遠。

在8日發生安倍遇刺案件後，演講現場的維安工作明顯增強不少。當局除了派出多名警員駐守、每10公尺就有一名警務人員站崗外，現場還設置了3支金屬探測器，並用繩子將民眾與演講台隔開，可見所有人都處在了高度戒備狀態。

岸田文雄在演講中提到，「我們絕不原諒選舉期間出現的暴力屠殺言論，也不會屈服於暴力恐怖襲擊。我們要用最強烈的言辭責備它。」據悉，岸田文雄即將在下午前往新潟市舉行另一場選舉演講。

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