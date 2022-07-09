槍殺安倍嫌喪父後家道中落！童年時期鄰居受訪嘆：他們曾家庭和樂

▲山上徹也槍殺安倍晉三後，遭到警方制伏。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

日本前首相安倍晉三昨（8）日在奈良縣出席選舉造勢，慘遭41歲男子山上徹也用自製手槍槍殺，最後因出血過多身亡。對此，日媒開始調查山上徹也的背景，發現原本在和樂家庭中成長的他，自從幼年喪父、家道中落後，便和母親移居鄰村，過著貧苦的生活，童年時期的鄰居聽聞此事都感到不可置信。

日媒《週刊文春》今（9）日在報導中刊出專訪山上徹也童年時期鄰居、以及現今住處鄰居，童年時期的鄰居回憶起早年山上徹也的印象時表示，「他在幼年時期喪父，之後搬到外公的住處同住，他外公曾經營一間公司，是一名品行兼具的長輩，此時的他們過著和樂融融的生活。」

至於目前與山上徹也住在奈良縣某公寓大樓的住戶則回憶，「最近一年來見到山上徹也的次數大概只有5次，大概是在他早上6點搭電梯出去上班時看到的，雖然穿著不算太華麗、也不算太過樸素，不過如果主動跟他打招呼，他只會低著頭、或是假裝沒看到，感覺不到什麼人情味。」

▲▼安倍晉三遇刺身亡。（圖／路透）

報導指出，童年時期的鄰居受訪時透露，當年山上徹也其實還有一名個頭矮小、蹣跚學步的妹妹，時常聽到兄妹倆在空地玩耍的聲音，也常聽到他在屋內呼喚妹妹的聲音，他始終面帶微笑，家庭氣氛算是相當融洽，不過自從他的父親、外祖父相繼去世以後，他們家道開始中落，也因此山上徹也只好與母親搬往隔壁村居住，在生活上遭遇經濟困境，而根據後來聽到的消息，山上徹也成為閉門不出、在家裡蹲的「繭居族」。

山上徹也出生於奈良縣，並在奈良縣成長，1999年從該縣以高升學為主的知名縣立高中畢業後，2002至2005年至海上自衛隊服役，2002年秋季至今年5月則以派遣員工的身份在奈良縣內一間塑膠製品公司倉庫工作。

《週刊文春》指出，其實山上徹也決心槍殺安倍晉三的犯案動機，始終圍繞在她與母親之間因宗教所起的矛盾與紛爭，以及因宗教團體捐款等所造成的經濟困境。

▲山上徹也。（圖／路透社）

自此之後，山上徹也便與母親因為宗教因素產生矛盾與衝突。山上徹也曾受母親影響，以會員身份加入該宗教團體，然而不久後便離開該宗教團體，內心對該團體產生怨恨，同時對於曾在日本國內為該團體宣傳的安倍晉三懷恨在心。

《週刊文春》透露，該宗教團體與安倍晉三有著一層很深的關係。

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