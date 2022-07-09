安倍遇刺前赴岡山助選！　槍殺兇嫌自曝「前一天就在跟蹤」

▲安倍晉三在遇刺前一天到岡山縣助選，嫌犯則向警方供稱他當天也去過岡山。（圖／取自安倍晉三推特）

記者張寧倢／綜合報導

前日本首相安倍晉三8日在奈良市街頭助選演說途中，突遭槍擊重傷，送醫後仍於當地時間下午5時3分不治身亡。日媒指出，41歲男嫌山上徹也被依現行犯制伏逮捕，而後供稱自己曾在案發前一天前往岡山縣。然而，安倍7日正好也在岡山助選。警方懷疑，山上可能是跟蹤安倍，伺機下手犯案。

▲對安倍晉三開槍的山上徹也依現行犯遭逮捕。（圖／達志影像／美聯社）

根據日媒MBS報導，槍擊日本前首相安倍晉三的嫌犯山上徹也向奈良西警察署供稱，案發前一天他曾經前往岡山。然而，安倍晉三在7日才到過岡山縣，為候選人小野田紀美站台助選，還在個人推特上PO出照片大讚，「她如鋼鐵般的信念燃燒了會場，為守護日本的小野田紀美候選人加油。」

▲安倍晉三最後一篇發文，是他幫自民黨岡山縣議員參選人小野田紀美站台的合照。（圖／翻攝自推特）

由於山上徹也和安倍行蹤重複實在太可疑，警方搜查人員因此推測，山上有可能是為了跟蹤安倍，才前往岡山，目前正在進行調查。

報導指出，當局根據對安倍遺體的法醫解剖結果，宣布他的正式死因為失血過多。承載安倍靈柩的車輛也於9日上午6時離開醫院，已於當地時間下午1時許返回東京自宅。

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