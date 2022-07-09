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安倍晉三驟逝　愛妻曾說「下輩子也要和他結婚」甘願徹夜守病榻

▲▼前日本首相安倍晉三與夫人安倍昭惠。（圖／達志影像）

▲前日本首相安倍晉三與夫人安倍昭惠感情和睦。（圖／達志影像）

記者張寧倢／編譯

前日本首相安倍晉三8日助選演說途中遭槍擊，夫人安倍昭惠得知立刻趕往奈良，她於當地時間下午4點55分抵達醫院時，只見到丈夫最後一面，安倍隨即在5點03分不治身亡。日媒透露，安倍昭惠曾寸步不離照顧生病的安倍，還說「下輩子也想和丈夫結婚。」有網友留言，前幾天鄰居還看見夫妻倆一起在公園遛狗。

安倍晉三與妻子安倍昭惠。(圖／達志影像／美聯社)

▲友人表示，年輕時的安倍晉三與妻子昭惠，個性不同卻深受對方吸引。（圖／達志影像／美聯社）

據日本《女性自身》報導，昭惠女士與安倍晉三於1987年6月結為夫妻，兩人才剛在上個月迎來結縭35周年的「珊瑚婚」，不料發生憾事。安倍夫婦友人表示，兩人透過朋友介紹，相戀近3年後步入婚姻，當時的昭惠女士開朗天真，也喜歡參加酒席，雖然與安倍晉三性格相反，卻因此更受他吸引，安倍成為政治家後為了保護因病不能喝酒的丈夫，昭惠女士還會幫忙擋酒。

▲▼前日本首相安倍晉三與夫人安倍昭惠。（圖／達志影像）

▲報導指出，安倍晉三生病時，昭惠夫人寸步不離地照顧丈夫。（圖／達志影像）

一名社會線記者表示，安倍首次辭去首相之位的最大原因是健康惡化，飯局上的料理碰都不碰，只能喝粥，據悉昭惠夫人非常擔心，甚至哭著求丈夫「不要再當政治家了」。安倍昭惠2014年5月的臉書發文流露出對丈夫的愛，「我因偶然的緣分與這個叫安倍晉三的男人結婚了。當初結婚時知道他會是個政治家，但從沒想過會當上首相……現在我想盡我所能。」

然而，安倍2020年8月因潰瘍性結腸炎痼疾復發二度請辭首相。安倍夫婦的熟人透露，事實上在宣布辭職的2個月前，安倍身體狀況就惡化到無法下床的程度，昭惠夫人寸步不離地照顧他，一想到丈夫可能有個萬一，她就徹夜難眠。

▲▼前日本首相安倍晉三與夫人安倍昭惠。（圖／達志影像）

▲報導指出，安倍昭惠曾在受訪時說下輩子還要和丈夫結婚。（圖／達志影像）

這名熟人表示，雖然安倍昭惠因為想法與丈夫截然不同，還被稱作「家裡的在野黨」，但她過去曾在雜誌訪問時說出「下輩子也想和丈夫結婚」這樣的話，可見她對安倍晉三的愛慕之心，正因如此，昭惠夫人現在的心情可想而知。報導稱，安倍離世後，昭惠夫人尚未發表任何評論。有網友留言，前幾天安倍宅邸附近的鄰居，還看見他們夫妻倆一起帶著狗一起在公園散步，夫妻關係看起來很好。

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