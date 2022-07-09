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安倍晉三遇刺身亡　拜登下令全美降半旗致哀

▲▼安倍晉三遇刺身亡 拜登下令全美降半旗致哀。（圖／路透社）

▲前日本首相安倍晉三8日遭槍殺身亡，美國總統拜登前往日本駐美使館表達哀悼。（圖／路透社）

文／中央社記者江今葉華盛頓8日專電

前日本首相安倍晉三當地時間8日遭槍殺身亡。美國總統拜登表示，安倍是美國的忠實友人，與兩黨總統合作，深化兩國聯盟，推進自由印太區域願景。為表達哀悼之意，拜登下令全美降半旗至10日。

安倍晉三當地時間8日在奈良幫議員候選人助選時遭遇槍擊，送醫治療後宣告不治，享壽67歲。

拜登今天透過官方聲明與推特，表達對安倍不幸遇難的哀悼之意。

拜登隨後並發出公告表示，作為日本史上在位時間最長的首相，安倍是日本人民的驕傲公僕，也是美國的忠實友人。他與美國兩黨總統合作，以深化兩國聯盟，推進自由開放印太區域共同願景。即使在遭到襲擊身亡的那一刻，他也在從事民主志業，為此奉獻一生。為紀念安倍，拜登下令全美降半旗至10日。

在印尼峇里島（Bali）參與20國集團（G20）峰會的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）透過聲明表達對安倍遇害的誠摯哀悼。他讚許安倍是全球領袖，也是美國堅定不移的盟友，他對自由開放印太區域的願景將美日聯盟合作推向新高點。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）也發出聲明表示，在安倍長期從事公職的生涯中，他是一位歷史性領袖，是美國的重要友人，也是日本與全球和平與繁榮的捍衛者。為紀念安倍，「讓我們再次重申持續他對和平的承諾，推進我們的共同安全利益，並為現在與後代強化我們的國家聯盟」。

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前美國總統歐巴馬（Barack Obama）推文，對「我的朋友與長期合作夥伴」遭到暗殺感到震驚與悲傷。他表示，安倍致力於他所服務國家和美日之間的非凡聯盟。他會永遠記得他們為強化聯盟所做的努力、一起前往廣島與珍珠港的感人經歷，以及他與妻子安倍昭惠向他和妻子蜜雪兒（Michelle Obama）所展現的恩惠。

前美國總統川普（Donald Trump）則透過自創的社群網站Truth Social表示，這對全世界是個壞消息。他也稱許安倍是位「了不起的人和領袖」，能團結眾人且獨一無二，更重要的是，安倍熱愛並珍視他卓越的國家日本。

 

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