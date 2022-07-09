預測林智堅「不排除有退選可能」　沈富雄：低估論文爭議嚴重性

▲民進黨桃園市長參選人林智堅。（資料照／記者彭懷玉攝）

記者蔡佩珈／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅陷入論文抄襲風波，後續動向備受外界關注。前立委沈富雄8日在節目《少康戰情室》中表示，林智堅、民進黨高層跟總統蔡英文都低估論文爭議嚴重性、傷害力道與續航力，預估林智堅可能在正式登記之前就撐不下去，準備退選。

沈富雄說，他的綠營朋友都認為林智堅碩論100%抄襲，但某些綠色電視台不惜舉全力都要挺林智堅，晚上聽到他們的說法會很想吐，不得不趕快關掉電視，否則會吐血不止，他要背9次《正氣歌》才能平復。

沈富雄表示，其實林智堅與指導教授、國安局長陳明通間接承認碩論抄襲，只計較到底誰抄誰。就算有抄，也是別人抄林智堅，不是林智堅抄襲，不然就是為何不能自己抄自己？陳明通則說，雙方論文相像，但林智堅創意多一些。他質疑，2篇論文若沒有一樣，為什麼要比創意？

沈富雄認為，林智堅、民進黨高層與蔡英文，犯下的錯誤是低估論文爭議的嚴重性，低估其對民進黨傷害及續航力。他預測，「不排除在登記之前，林智堅撐不下去了，也許要退選」，提醒立委鄭運鵬要有接手處理的心理準備。

沈富雄建議，林智堅要好好思考，論文是否抄襲其實是一翻兩瞪眼的事，若要硬拗（指強詞奪理）、辯解，爭議反而越拖越長，現在告人其實是自己理虧。

針對被指控論文抄襲一事，林智堅已大動作召開記者會駁斥，強調過去2018、2020年選舉，就有不同政黨針對他的論文提出攻擊抹黑，「我和教授過去都有相關澄清，論文沒有問題」。

林智堅表示，在中華大學的碩士論文中，是他和老師共同參與計畫，包含問卷設計、發放、蒐集等，何來抄襲之說？如對手後續再企圖用論文事件做政治口水、抹黑、潑髒水，這不會是人民所期待的。

另外，林智堅也表示，他在台大國發所的碩士論文、與另名撰寫者余正煌的論文，雖然都是修讀相關老師的課程，但2人論文存在3大不同，包括主題不同、研究對象不同、最後得出的結論也不同，可謂是「天差地別」。

對於國民黨議員王鴻薇爆料他論文抄襲事件，林智堅說，因為已經嚴重影響他和團隊的名譽，已委託律師前往按鈴申告，對於不實指控，絕對捍衛自己的名譽提告。