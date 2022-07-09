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猥褻少女反被掐頸壓制！狼師揉胸30秒慘了　妻搬「無法晨勃」救夫

▲國內知名于姓男舞師遭指控在2019年9月間率舞團赴在上海地區演出，女子慕名拜訪學生時，于男趁機熊抱女子，對其襲胸、舔耳等強行猥褻。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲蔡姓狼師假借下雨，帶國三少女到摩鐵開房間猥褻。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者莊智勝／桃園報導

桃園一名蔡姓狼師2019年邀約15歲的國三少女出遊，並藉故下雨帶著少女住進汽車旅館，一進房間隨即露出真面目，將少女強壓在床上親吻臉頰及頸部、並將手伸入衣內揉胸長達30秒，最後是少女奮力反抗，翻身反壓制蔡男，並掐住蔡男脖子怒斥「你這樣對得起小孩跟老婆嗎？」蔡才終於罷手。全案曝光後，高院依對少年犯強制猥褻罪，判處蔡男有期徒刑10月。

判決書指出，蔡男是該名受害少女國中二年級時之童軍老師，2人因此熟識，2019年12月蔡男邀約當時就讀國三的少女騎機車出遊，不料卻假藉大雨、要借吹風機將少女衣褲吹乾為由，前往摩鐵開房間。才剛進門，蔡男馬上露出真面目，詢問少女「要不要看色情頻道？」隨後還搶走她手機，並將少女強壓在床上，親吻臉頰頸部、並將手伸入衣內揉胸長達30秒。

只是蔡男怎麼也想不到，少女抵抗的力度遠超想像，甚至還反將成年的他翻身壓制在下，並以手掐住其頸部、衣領，喝斥「你這樣對得起小孩跟老婆嗎？」蔡男這才驚醒，一秒恢復人性，最終罷手。隨後2人離房，蔡男還帶著少女去吃牛排，並送她回家；少女一回到自家巷口，當即向蔡男表示，「老師，下禮拜開始，我們不要見面！」蔡也心理有數，悻悻然回答「好吧！」事後未再接觸少女。

少女返校後即將此事告知班導，還控訴「老師當時褲檔鼓鼓的」。校方立即召開性平會調查，蔡男也認罪，稱「這50多年聖賢書白讀了」、「我已經沒有資格做一個老師，我犯了錯，就應該接受所有的制裁」、「那個時候完全不能抵抗，邪魔一直在我的腦袋、在我的心裡頭！」

豈料全案起訴後，蔡男竟翻供，辯稱他沒有對少女強制猥褻，是在翻身時「不小心嘴唇滑上來」，才會碰到少女臉頰；而他的手也是不小心碰觸到少女肚子、及胸部，當下立刻就將手收回來。蔡男認為，自己的行為頂多構成性騷擾防治法中的強制觸摸罪，否認達到強制猥褻程度。辯護律師一度還拿蔡男有「勃起功能障礙」當擋箭牌，稱少女不可能看到蔡男褲檔鼓起，認為少女證述不可採信。

蔡妻也出面為丈夫辯駁，稱蔡男患有攝護腺肥大、糖尿病多年，夫妻間已有許久未有親密接觸，且蔡男連「晨勃」都沒辦法，「根本完全沒有任何性慾，真的完全無法勃起，沒有反應了！」蔡妻還稱，丈夫真的是一個很有熱忱、非常愛護學生的老師，當天為了不讓學生挨涼受凍，做了一個錯誤的判斷，去了不該去的地方，「真的對少女感到萬分抱歉。」

但一審法官認為，蔡男對少女猥褻行為，與其生殖器是否能夠勃起無關；考量少女證述明確，偵訊時指訴甚詳，且蔡男在學校性平會調查中也曾坦承犯行，足認罪證明確，因此依強制猥褻罪判刑2年2月。

蔡男不服提出上訴，二審時不再飾詞狡辯，「我認罪，希望法院從輕量刑，給我一個自新的機會。」高院法官考量蔡男已有悔意，同意輕判，處有期徒刑10月。全案還可上訴。

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