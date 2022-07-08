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安倍遇刺亡！40年前1張舊照曾掀轟動　「26歲幫爸助選」激似男星

▲▼ 安倍晉三40年舊照超帥 。（圖／翻攝自IG、Twitter）

▲ 安倍晉三40年前舊照曾引發熱議 。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本前首相安倍晉三8日上午於奈良市街頭演說中遇襲，遭41歲男子山上徹也連開2槍，搶救逾6小時後宣告不治，享壽67歲。他是日本史上任期最長的首相，40年前為父親安倍晉太郎助選的舊照曾掀起日網熱議。當年僅26歲的他年輕英俊，令網友大讚激似男星高橋一生。 

安倍的妻子安倍昭惠今年4月在IG公開這張舊照，只見年輕時的安倍身穿西裝，拿著麥克風在山口縣街頭演說，五官和現在並無差異，但臉上不僅毫無皺紋，放下瀏海的造型後來也十分罕見，身後的車輛上則有為父親宣傳的看板。安倍昭惠在文中說明，這時的安倍僅26歲，為父親助選的模樣看來格外稚嫩。

這張照片當時掀起轟動，網友紛紛留言稱讚，「謝謝分享這麼珍貴的照片」、「真的好年輕」、「想多看一些安倍晉三年輕時的照片」、「和高橋一生好像」。安倍宣告不治後，也有網友在這則貼文下方留言哀悼。

另一方面，安倍遇襲的消息曝光後，許多網友在安倍昭惠IG集氣，「安倍先生，希望你平安」、「希望安倍為了妻子盡力」、「一切都會好的」。如今安倍宣告不治，也有網友前來留言哀悼。

▲▼安倍晉三,安倍晉三2022.7.8遭槍擊。（圖／路透社）

▲▼ 安倍8日遇刺身亡。（圖／路透社、達志影像／美聯社）

▲▼ 日本前首相安倍晉三8日上午遭槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

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