前日相安倍遭槍擊身亡　台灣基進：永不忘挺台恩情

▲日本前首相安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）

記者呂晏慈／台北報導

根據《NHK》報導，前日本首相安倍晉三今（8日）在奈良市發表演說時，遭人從背後開槍擊中左胸，當場疑似就失去呼吸心跳，經送醫搶救後仍宣告不治，享壽67歲。台灣基進發布新聞稿哀悼表示，安倍的逝去是一位時代巨人的殞落，不僅是單純的暴力事件，更可能對接下來整個東亞乃至國際以及台灣局勢造成重大影響。

台灣基進表示，安倍晉三出身自民黨，曾任日本首相、內閣總理大臣、內閣官房長官、自由民主黨總裁、自由民主黨幹事長等職位，他自2007年起「自由與繁榮之弧」、2012年「亞洲民主安全之鑽」、2021年四方安全對話（Quad）的「四方精神」聲明，都對台日關係或者印太戰略的推進，扮演著重要推手角色。

台灣基進強調，安倍主導推動的東亞抗中陣線同盟形成的過程，雖然未明言，但已讓站在抗中前線的台灣，實質上成為了這個網路的核心之一。這也是為何安倍晉三長期以來對台灣大力關注、相挺的原因之一。安倍被視為對中鷹派，他對中國霸權的警覺及一系列的倡議，對於東亞防堵中國戰略的成形，居功厥偉。

台灣基進表示，安倍遭遇這樣的事件，不僅是單純的暴力事件，更可能對接下來整個東亞乃至國際以及台灣局勢造成重大影響。台灣基進呼籲，台灣接下來更須加倍警戒，持續穩固對抗中國的同盟，將安倍圍堵中國威權擴張、遏止中共霸凌亞洲的精神傳承下去。

台灣基進指出，安倍的逝去是一位時代巨人的殞落，過去安倍曾向國際社會疾呼「台灣有事，就是日本有事」，大力度挺台，如今台灣基進想要以「安倍的事，就是基進的事」作為報答，將他對台灣的友誼、恩情，以及抗中的意志，世代傳承下去。