蔡英文見美議員、中美外長會晤　共軍啟動「實戰演練」越海峽中線

▲共機空警500機。（圖／國防部提供）



記者陶本和／台北報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）規劃本週G20外長會議期間與中國外交部長王毅場邊會晤，而在此同時，總統蔡英文8日接見美國聯邦參議員史考特（Rick Scott）。至於中國方面，共軍東部戰區則宣布，近日於台灣周邊海空域戰備警巡，進行實戰演練，而《路透社》引述台灣消息人士，今天有幾架共機一度越過海峽中線。

布林肯預計本周G20外長會議期間，要與中國外長王毅進行場邊會晤，將就中美關係、國際與區域問題交換意見；在此同時，蔡英文8日上午於總統府內接見共和黨參議院委員會主席，同時也是參議院軍事委員會成員的史考特。

在中國方面，中共東部戰區發言人施毅表示，在台灣周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡，以及實戰化演練，並特別點名美方，最近在台灣問題上動作頻頻，給分裂勢力撐腰打氣。

對此，根據《路透社》報導，其引用台灣消息人士指出，中共幾架軍機於8日，雖然沒有進入台灣領空，但確實一度越過海峽中線；該人士強調，中共軍機很少穿越非官方緩衝區，特別是在台灣西北部地區；而中共軍機是沿著中線飛行，然後執行盤旋各項戰術動作，台灣方面，則緊急出動戰機升空攔截應處。

相關人士則向《ETtoday新聞雲》記者指出，就在美中外長即將在峇里島G20進行場邊會談之際，解放軍空軍在台海越中線，海軍在日本列島繞島，動作上對區域各方十足的挑釁，更是企圖在會談前，對美方下馬威。