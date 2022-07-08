快訊／林佳龍態度轉彎！　鬆口「願挑起新北市長大樑」

▲總統蔡英文與無任所大使林佳龍。（資料照／記者周宸亘攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨積極佈局雙北市長選舉，無任所大使林佳龍積極爭取台北市長提名，但層峰仍持續探詢他轉戰新北的意願，據了解，總統蔡英文今（8日）中午約見林佳龍，再度勸進他轉戰新北市長，強調他不該缺席2022地方選舉，而林佳龍終於鬆口決定挑起大樑，承擔新北市選舉這一局。

民進黨佈局雙北市長選舉，最快下週三將會正式提名，台北市方面，除了呼聲最高的衛福部長陳時中外，副總統陳建仁、林佳龍一度被視為潛在人選；新北市方面，在英系立委羅致政上週宣布不參選後，近日又傳出屏東縣長潘孟安可能轉戰，但潘已否認，據了解，黨秘書長林錫耀、桃園市長鄭文燦近日密集勸進林佳龍，林雖態度有鬆動，但並未點頭。

據了解，早在今年初，林佳龍就當面向蔡英文說明不選新北市長的理由，蔡英文則表示尊重林的意願，然而，這段時間黨內高層持續勸進林佳龍，讓林認真思考參選新北市的可能性，今天林也在與蔡英文會面時，鬆口決定挑大樑。

據悉，今天蔡英文會中表示，林佳龍作為學運世代，是優秀、重要的政治工作者，不該缺席2022地方選舉，她也很疼惜林佳龍這幾年經歷的磨練，希望他能挑起艱困的新北重責。面對總統力挽狂瀾、希望林佳龍回心轉意，林佳龍會中明確表達，願意承擔新北選舉這一局。

新北市議員張志豪表示，一直期待強棒且明星級的部長級人選對戰新北市長侯友宜，「林佳龍絕對是超強母雞」，他不僅具全國知名度、部長級政務歷練，也讓民眾看見其領導特質，具有爆發力和話題性，並具「負責任、會做事」正面形象，任內力拚交通建設，台中市長任內成功整治柳川和綠川等重大建設，正是市民期待的新北市長。