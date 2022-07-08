安倍晉三中彈　他想起「甘迺迪總統」被爆頭射殺！鄉民抖：忘不了

記者施怡妏／綜合報導

日本前任首相安倍晉三8日上午在奈良市演說時遭遇襲擊事件，流血倒下，自民黨成員透露，安倍胸部中彈，失去意識，消息曝光震驚許多人，有網友想起令人印象深刻的槍擊案，第35任美國總統約翰甘迺迪（John F. Kennedy），以及第16任美國總統林肯（Abraham Lincoln）。

▲安倍晉三遭槍擊現場。（圖／路透）

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有網友在PTT發文，「當年美國總統甘迺迪被槍擊有多震撼？」看到安倍晉三的新聞，想起也曾經被槍殺身亡的美國前總統約翰甘迺迪，「美國總統甘迺迪坐敞蓬車被狙擊過世，當年事件一發生，全世界是不是很震撼呢？」

貼文曝光，網友表示「真的很震撼」，「跟林肯被槍擊一樣震撼」、「甘迺迪那個真的是太有衝擊力了，有夠深刻」、「甘迺迪是腦袋中彈，那感覺一定更震驚」、「甘迺迪是爆頭，那畫面一定超可怕」。

▲美國第35任總統約翰甘迺迪。（圖／路透社）

據了解，1963年11月22日，甘迺迪乘坐敞蓬汽車遊街拜會市民，行至一個拐彎處時，埋伏的槍手向他開了槍，第一槍打中甘迺迪得喉部，第二槍擊中了後腦勺，甘迺迪當場倒下，到院前心肺功能停止；妻子賈桂琳（Jackie Kennedy）在甘迺迪倒地後，攀爬到長禮車的後緣，捧回激射而出的腦部組織，一直捧到醫院交給醫師。

另外，也有網友提到「美國總統林肯槍擊案」，1865年4月14日，時任美國總統的林肯前往福特劇院觀看《我們的美國兄弟》一劇，林肯坐在總統包廂內，美國戲劇演員布斯（John Wilkes Booth）潛至林肯背後，瞄準腦後近距離開槍，林肯重傷身亡。