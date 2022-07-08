日本人搶拿「安倍中槍號外報紙」　上網賣3500日幣！網：歷史性

記者施怡妏／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日在奈良市街頭演說時中槍倒地，最新傷況曝光，脖子、左胸各中一槍，目前沒有意識，陷於性命垂危狀態。日本當地稍早發行號外報紙，民眾在街頭搶拿，甚至還有人將報紙放在二手網站拍賣，開價3500日幣（約新台幣768元），掀起網友討論，「歷史性文件」。

▲賣家起初開價3500日幣。（圖／翻攝自PTT）

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就有網友在PTT發文，「安倍槍擊，新聞號外被放上二手網站拍賣」，賣家起初開價3500日幣，「街頭索取的一張報紙就可以賣3500日幣，太爽了吧」，他認為這份報紙具有很大的意義，「畢竟是令和第一位遭暗殺的政治家+前首相」；最終，該報紙以1500元日幣賣出。

安倍晉三中彈消息曝光，民眾在街頭搶拿號外報紙，主要目的不外乎就是收藏與拍照PO上網。據了解，號外與一般新聞不一樣，只有發放當場可以取得，無法在其他時間，或是藉由其他方式獲得，就連保存全日本報紙的國立國會圖書館也不會收藏號外，因此珍貴又具有稀有性。在全球各國紛紛進入網路時代，日本是少數仍在重大事件發生時，持續發行號外的國家。

貼文一出，掀起網友討論， 「歷史價值很高啊」、「放個十年就不得了」、「報紙出來速度也太快」、「長遠來看紙本還是有保存價值」、「保存得好幾十年後價格翻倍」。留言區，還有網友貼出，一名身穿綠色衣服的工作人員在街頭發號外報紙，民眾瘋狂搶拿的畫面。

▼民眾搶拿報紙收藏。（圖／翻攝自PTT）