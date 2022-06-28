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睽別2年了！東海岸兒童部落營重新登場　2部落4梯次開始報名

▲▼貓公部落族人將帶著孩子用自然素材製作陷阱、封溪捕魚。（圖／東管處提供，下同）

▲▼貓公部落族人將帶著孩子用自然素材製作陷阱、封溪捕魚。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

東部海岸國家風景區管理處自2020年起，專為兒童設計的部落營行程，一推出梯梯報名秒殺額滿。然因受新冠肺炎疫情影響，去年均未能辦理，今年暑假將再次推出，於花蓮豐濱鄉「貓公部落」、瑞穗鄉「奇美部落」各舉辦兩梯次的部落兒童營隊，讓孩子在嚴密的防疫生活線上學習後，暫時放下3C，重新走出戶外，來到阿美族部落邊玩邊學，體驗原住民朋友與大自然共存的生活智慧，渡過最難忘的暑期回憶。

▲▼貓公部落族人將帶著孩子用自然素材製作陷阱、封溪捕魚。（圖／東管處提供，下同）

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首先登場的貓公部落「小草野放．田園童年探奇」兒童部落營，將分別於7月12～15日及7月19～22日登場。對動植物、花草和山林充滿好奇心的孩子們，在貓公部落四天三夜的活動中，可以像阿美族的小朋友們一樣，穿梭在森林野地中認識各種植物，學習辨識哪些植物可以食用、可以製作食器，那些植物可製成童玩？部落族人也會帶著孩子們學習用自然素材製作陷阱、封溪捕魚、享用部落傳統食材製作的元氣飯包…，讓孩子們充分感受到原住民族取之於自然、用之於自然的生活智慧與傳統文化。

▲▼貓公部落族人將帶著孩子用自然素材製作陷阱、封溪捕魚。（圖／東管處提供，下同）

▲▼奇美部落帶領孩子動手採集野菜、夜間觀蛙等，讓孩子們充分感受到原住民族的生活智慧。

而在富含阿美族文化底蘊也是最古老的部落之一的奇美部落，則以「青山野放．神農山野探奇」為主題，於7月26～29日及8月2～5日舉辦。孩子們將在宛如森林博物館的奇美部落裡，實際走進山林中認識動植物生態，動手採集野菜、學習各種草藥知識並體驗草藥足浴，也會跟著部落族人學習製作獵捕陷阱、河邊拉船、夜間觀蛙等，讓平時身處在都市高樓的孩子們，跳脫3C聲光刺激，轉而體驗認識台灣原住民族豐富的山林生活，以及阿美族傳統年齡階級制度，學習團隊分工合作精神，也帶領孩子重新思考生活與土地的連結關係。

▲▼貓公部落族人將帶著孩子用自然素材製作陷阱、封溪捕魚。（圖／東管處提供，下同）

東海岸四梯次的暑期童部野放已自6月20日起開放線上報名，歡迎喜愛大自然的家長與小朋友踴躍報名，更多活動詳情可參考官網及臉書粉絲專頁。

臉書粉絲專頁：https://www.facebook.com/eastcwk

官網： http://www.jacreative.com.tw/eastcwk/
 

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