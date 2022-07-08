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Novavax開打！「各縣市時間」一次看　快速預約連結來了

▲▼諾瓦瓦克斯（Novavax）疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲Novavax疫苗已分配至各縣市，將於今起陸續開打。（示意圖／路透）

記者李佳蓉／整理報導

台灣首批50.4萬劑Novavax疫苗，已於上個月30日抵台，在完成檢驗封緘後配發各縣市衛生局，提供18歲以上符合資格之民眾接種。近日已有多個縣市開放民眾預約，將在今（8）日起陸續提供施打服務。究竟自身所在的縣市何時開放預約施打、可到哪裡登記？《東森新媒體ETtoday》整理懶人包，帶您一次看。

北北基

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【台北市】

台北市於7/5、7/6已可透過疫苗系統預約。醫院門診已協調台大、長庚、博仁、中心、和信及聯合醫院忠孝院區共6家醫院進行特別門診，將於7/8開打。而7/11起則共有22家醫院提供接種。

台北市預約系統

【新北市】

新北Novavax疫苗已於7/8配抵，將在亞東醫院、雙和醫院、部立台北醫院、慈濟醫院、淡水馬偕醫院開設專診提供接種服務，此外，30家醫院、329家診所、29區衛生所以及5家醫學中心或區域醫院診所將陸續開診。

新北市預約系統

【基隆市】

基隆市自7/9起，在各合約院所提供民眾專診預約接種服務。另外，也將於9日上午8：30～11：30、下午13：30～16：30，商借基隆港務分公司（中正路1號）開設大型接種站，提供滿18歲以上民眾接種第1、2劑基礎劑及第1次追加劑（第3劑），歡迎符合資格的市民踴躍施打。

▲Novavax疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

桃竹苗

【桃園市】

桃園市府預計7/11全天開設26處社區接種站，提供18歲以上符合接種資格者，Novavax疫苗免預約接種服務，可打1、2劑、基礎加強劑、第3、4劑接種，也可與其他廠牌疫苗交替使用。可提供2.5萬人次接種量能，13區衛生所也將依服務量能，規劃開設疫苗門診時段。

詳細資訊請見桃園市衛生局公告（請點此）

【新竹市】

於7/8起提供18歲以上民眾接種。

詳細資訊請見新竹市衛生局公告（請點此）

【新竹縣】

新竹縣規劃本週六、日（9、10日）在新竹縣婦幼館（09：00～11：00）及竹北里集會所（08：30～12：00）開設Novavax疫苗社區接種站專案，各提供1000名額。同時合約醫療院所及13鄉鎮市衛生所也同步提供疫苗門診接種服務。

新竹縣預約系統

【苗栗縣】

苗栗縣府規劃於7/11在苗栗市、頭份市、竹南鎮、苑裡鎮辦理夜間接種站，每站限額500人，其餘配發合約醫療院所供民眾預約施打。

苗栗市文華國小預約系統

頭份市重光醫院預約系統

竹南鎮慈祐醫院預約系統

苑裡鎮苑裡李綜合醫院預約系統

▼苗栗縣Novavax疫苗7月11日開打，掃QR code即可預約。（圖／苗栗衛生局）

▲▼苗栗縣Novavax疫苗7月11日開打。（圖／苗栗衛生局）

中彰投

【台中市】

中央分配3.8萬劑Novavax疫苗給台中，提供18歲以上施打，預計7/9起開打，有接種意願的市民，可以直接向合約院所預約。

詳細資訊請見台中市衛生局公告（請點此）

【彰化縣】

彰化縣自7/8上午8時到7/15下午5時，開放設籍該縣且年滿18歲以上民眾Novavax疫苗預約接種，已協請轄內206家合約醫療院所提供預約接種服務，請符合接種對象的民眾，把握時間完成預約。接種時間為7/11～7/17。

彰化縣預約系統

【南投縣】

為有效運用Novavax疫苗，南投縣採預約10人即開瓶接種，民眾即日起可洽64家合約診所及13鄉鎮衛生所預約，將在7/9開始接種。

南投縣合約醫療院所名冊

雲嘉南

【雲林縣】

預計於7/8配合中央政策開始施打。根據指揮中心公布的應用可「混打」對象包含18歲以上民眾基礎劑、基礎加強劑、第1次第2次追加劑接種，無論民眾前兩劑疫苗廠牌為何，都可以考慮混打Novavax疫苗。

詳細資訊請見雲林縣衛生局公告（請點此）

【嘉義市】

預計7/8起提供18歲以上成人接種，可與其他廠牌疫苗交替使用。設籍嘉義市65歲以上市民及55歲以上原住民，打疫苗就送1000元商品卡，好康期限至7/31。

詳細資訊請見嘉義市衛生局公告（請點此）

【嘉義縣】

Novavax疫苗首批8500劑預計於7/8配送至嘉義縣衛生局，提供18歲以上民眾第1、2劑基礎劑、基礎加強劑，及第1次第2次追加劑接種，每劑接種0.5 ml，目前規劃於衛生所提供服務，7/11起接受電話預約。

詳細情形請見嘉義縣衛生局公告（請點此）

【台南市】

台南市自7/6起，已開放市民透過「台南打疫苗」系統預約Novavax疫苗，適用接種年齡為18歲以上，基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、第1、2次追加劑（第3、4劑）都可供預約，接種期程為7/9～7/17。

台南市預約系統

疫苗、打疫苗、接種疫苗、新冠疫苗。（圖／記者呂佳賢攝）

▲各縣市疫苗開打時間不同，詳情請見各縣市衛生局公告。（示意圖／記者李毓康攝）

高屏

【高雄市】

高雄市將於7/11、7/12於捷運左營站、美麗島站穹頂大廳、三多商圈站設置Novavax疫苗接種站，針對18歲以上者施打第1至第4劑疫苗，已於5日晚上8時起開放預約施打。

高雄市預約系統

【屏東縣】

屏東縣府將於7/9上午於屏東火車站及各鄉鎮衛生所開設Novavax疫苗隨到隨打，火車站將開放500個名額，請民眾把握機會。

詳細資訊請見屏東縣衛生局公告（請點此）

宜花東

【宜蘭縣】

輸入的Novavax疫苗，將提供18歲以上民眾第1、2劑、基礎加強劑及第3、4劑接種。至於接種時間尚未公布。

【花蓮縣】

花蓮縣首批Novavax疫苗在7/8配送抵達， 同日起開放18歲以上民眾預約接種，並可與其他廠牌交替使用，全縣共有50家疫苗合約醫院、診所及13鄉鎮衛生所預約接種。

【台東縣】

台東縣自7/9起新冠疫苗接種合約院所，即可施打Novavax疫苗，只要年滿 18歲以上民眾，可做為第1、2、3劑施打選擇，無論前2劑疫苗廠牌為何，都可以混打Novavax疫苗。另外，7/9上午台東市有李文正內科診所、尤憲明內科小兒科診所、蔡明宏心臟內科診所及關強內科診所提供接種，採隨到隨打方式；關山鎮有民安診所提供接種，採電話預約方式。

詳細情形請見台東縣衛生局公告（請點此）

▲▼金門縣衛生局7/6公布疫苗施打資訊。（圖／金門縣衛生局臉書）

▲金門縣衛生局7/6公布疫苗施打資訊。（圖／金門縣衛生局臉書）

澎金馬

【澎湖縣】

尚未公布。

【金門縣】

金門醫院、金城衛生所、金湖衛生所、金沙衛生所、金寧衛生所及烈嶼衛生所將提供Novavax疫苗接種。至於開放施打時間尚未公布。

【連江縣】

尚未公布。

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關鍵字：

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