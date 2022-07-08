正妹確診1個半月頭頂驚見「雞蛋禿」　醫分析長新冠害的

記者黃翊婷／綜合報導

全國新冠肺炎確診人數將近400萬人，桃園一名長髮正妹今日（7日）凌晨在臉書PO文感嘆，自己確診過後1個半月，竟然出現一大塊「禿頭」，就醫檢查後確認是毛囊萎縮，醫師研判可能是長新冠導致內分泌系統失調，進而造成這個狀況。

▲原PO可能是因長新冠導致嚴重禿頭。（圖／翻攝自Facebook／確診者有話要說）

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原PO在臉書社團「確診者有話要說」的文章中提到，確診過後1個半月，沒想到卻在頭頂出現一塊雞蛋大小的「禿頭」，就醫檢查後確認不是圓形禿，而是毛囊萎縮，這對愛漂亮的女生來說實在難以接受，醫師研判可能是因為長新冠導致內分泌系統失調，進而造成毛囊萎縮，但也不排除另有原因，「有人也這樣嗎？不是打疫苗才這樣喔！」

文章公開後吸引不少網友留言議論，其中幾名網友坦言自己確診後也有出現掉髮狀況，「很多人確診後會出現掉頭髮的現象，包括我也是，妳圓禿的範圍越來越大，我以前也有圓禿（好幾年前），醫師叫我放輕鬆，並且進行冷凍治療」、「我也是掉髮嚴重，只是沒妳這麼誇張，辛苦妳了！希望妳的頭髮能再長回來」。

其實，確診後掉髮的情況，網路上已有不少人PO文反映，另外一名女網友曾在臉書社團「爆怨公社」貼文，表示自己確診後掉髮程度變得很嚴重，「以前洗頭大概掉一小把，染疫後掉雙倍以上」。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞先前提到，染疫後通報症狀多元，包括呼吸道症狀、掉髮、紅疹，也有憂鬱、焦慮、失眠，還有腦霧等神經認知功能症狀，此外，心悸、胸痛等也是常見的後遺症；民眾染疫後若出現相關症狀，都可在染疫康復者門住診掛號，由胸腔科或復健科等整合照護團隊進行相關的檢查與治療。

▼染疫後可能出現的後遺症。（圖／指揮中心提供）