屏鵝公路種樹百里2.0開工　潮警一張圖秒懂替代疏運路線

▲潮州警方提供種樹百里替代路線 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

「屏鵝公路種樹百里2.0計畫」已於7月1日開工，預定明(112)年春節前完工，施工期間在潮州警分局台1線竹田、潮州、新埤等路段，工程單位將視需要封閉北上車道，調撥南下車道供車輛行駛，為確保轄內台1線交通順暢，潮州警方已規劃疏運路線供用路人參考行駛，避開車流可能壅塞之施工路段，籲請用路人注意。

警方說，台1線新埤路段北上車輛，可由新埤鄉新民路(全家)右轉或自中正路口(中油加油站)右轉，至新埤國小左轉行駛縣道189線，繼續直行可經潮州鎮市區光春路、新生路、朝昇東路、四維路，接台1線繼續北上往屏東、高雄方向行駛(圖1、圖2)。

台88線快速道路及台1線潮州路段南下車輛：自台1線潮州路與四維路口(山隆加油站)右轉行駛四維路，至朝昇東路左轉，經華興路、新生路、光春路，接台1線繼續南下或直行縣道189線往枋寮、恆春方向行駛(圖2)。

而行駛國道3號高速公路南下車輛： 建議行駛崁頂交流道，可避開易壅塞之台1線南州路段，下崁頂交流道後可行駛屏114線或屏112線，接縣道189線、屏118線及185線沿山公路，繼續南下往枋寮、恆春方向行駛(圖3)。

潮州分局長簡彥匡表示，施工期間請用路人進入工區時降低車速小心駕駛，並遵從員警及相關指揮人員引導，確保行車安全。