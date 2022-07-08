深夜外送「左邊夜總會」夠毛了！他往右一看更剉：尿快閃出來

▲他深夜外送被導航給坑慘。（圖／翻攝自臉書／外送員的奇聞怪事）

記者周亭瑋／綜合報導

新北一名外送員凌晨送餐到五股區，沒想到按照導航走的他，一路騎進偏僻山區，且左右兩側的景象更讓他怕爆，嚇喊「送過最可怕的一單！」對此，不少同行心有戚戚焉，苦笑表示「導航很喜歡帶田路或夜總會。」

苦主深夜在「外送員的奇聞怪事」發文提到，當時他看手機，明明顯示剩下1分鐘路程，接著就進入一條小路，「本來還不覺得有什麼不對勁，結果越走越山上，路越來越小條，也越來越陡和顛簸。」

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最令他恐懼的是，途中左邊是夜總會，同時右邊竟是斷崖，「一路上我一直喊哥哥爺爺抱歉，我只是路過啊，尿都快閃出來了，送過最可怕的一單，而且那條路我騎了將近10分鐘。」不過，回程時原po更傻眼了，明明有大馬路能走，導航居然把他帶進恐怖小路。

▲他從這條小路騎進去後，就越來越不對勁。（圖／翻攝自臉書／外送員的奇聞怪事）

對此，網友們紛紛回應，「千萬不要為了壯膽就吹口哨或唱歌喔」、「坦白說夜總會沒野狗群可怕」、「哈哈哈哈哈！這條我去祭祖的時候會經過」、「好險不是送去夜總會」。

另外，不少同業則見怪不怪，不禁笑回「導航真的不意外，明明就有大路偏偏給你導小路，然後再讓你從大路回頭，重點你一開始走大路還比較快，也不用繞來繞去」、「上次導航路線是水溝旁的田埂，我差點就越野下去了」、「我上次也是送五股，導航帶我走景觀公園，嚇死...都沒人，越走越山區，還繞一大圈都是工廠的路」。

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